Водитель автобуса, который нежно переключает коробку передач, стал мемом

В Сети набирает популярность видео, которое снял один из пассажиров автобуса. Он стал свидетелем необычного зрелища: водитель аккуратно и нежно переключает коробку передач. Пользователи Сети успели высмеять галантного мужчину.

Ему не хватает только фразы: "Ваша общественная карета подана, мадам" dandaniTY

Тот редкий вид мужчин, которые даже с коробкой обходятся галантно BelowandZro

А вы уверены, что его вообще женщины интересуют? easybusy0

Другие же поспешили предположить, что у водителя проблемы со здоровьем, именно поэтому он едва сгибает пальцы.

Вообще странно, что он так раздвигает пальцы. Кажется, у него с суставами что-то astpally

Видео было опубликовано на сайте Gfycat и стало вирусным.