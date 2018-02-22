Водитель автобуса, который нежно переключает коробку передач, стал мемом

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Водитель автобуса, который нежно переключает коробку передач, стал мемом

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В Сети набирает популярность видео, которое снял один из пассажиров автобуса. Он стал свидетелем необычного зрелища: водитель аккуратно и нежно переключает коробку передач. Пользователи Сети успели высмеять галантного мужчину.

Ему не хватает только фразы: "Ваша общественная карета подана, мадам"

dandaniTY

Тот редкий вид мужчин, которые даже с коробкой обходятся галантно

BelowandZro

А вы уверены, что его вообще женщины интересуют?

easybusy0

Другие же поспешили предположить, что у водителя проблемы со здоровьем, именно поэтому он едва сгибает пальцы.

Вообще странно, что он так раздвигает пальцы. Кажется, у него с суставами что-то

astpally

Видео было опубликовано на сайте Gfycat и стало вирусным.

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