Бодибилдеру посвятили злой мем, но он уделал обидчиков так, как от него не ждали

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Бодибилдеру посвятили злой мем, но он уделал обидчиков так, как от него не ждали

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Фото: соцсети

У эффектного 33-летнего бородача Сорен Фалби из Дании гора мышц и 163 тысячи подписчиков в "Инстаграме". А ещё, как выяснилось, очень милый характер.

Кто-то сделал про бодибилдера обидный мем, взяв его фото и написав на нём: "Он ударил твою маму. Твои действия", (фото слева). Так вышло, что парень увидел эту картинку в соцсетях и возмутился несправедливости, пишет Daily Mail. Он не хотел, чтобы людей считали агрессивными только из-за их отличной физической формы. И написал милый ответ, прикрепив фото со своей мамой (фото справа).

Я не собираюсь бить ничью маму... Я люблю свою маму до смерти. И она сама бы меня убила, если бы я ударил женщину. И вот моё фото с мамой

Сорен Фалби

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/basil78" target="_blank">u/basil78</a></p>

Ответ добряка-бородача, который постит в соцсетях в том числе нежные фото с девушкой и собакой, стал вирусным. Он попал в поле зрения СМИ и начал разлетаться по Сети. На Reddit пост набрал 134 тыс. лайков, где пользователи в комментариях умиляются и одобряют Сорена.

Я пришёл к выводу, что, если у бодибилдера есть борода, он, скорее всего, добряк

__________________99

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/falby1/" target="_blank"><strong>falby1</strong></a></p>

Такой хороший человек

TotallyRealFBIAgent

Достойный ответ. Он мог бы разозлиться из-за мема, но вместо этого постарался объяснить, что здесь не так

zeropointcorp

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/falby1/" target="_blank"><strong>falby1</strong></a></p>

Но Сорену такая слава не совсем по душе. Он написал в "Инстаграме", что ему приятно, что обратили внимание на его ответ. Но парню всё равно не нравится, что с ним из-за мемов могут быть связаны неприятные ассоциации. И ещё раз озвучил свою позицию.

Я не собираюсь бить чьих-либо мам, подруг, дядь, бабушек или и любых других членов семьи. Спасибо

Сорен Фалби

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