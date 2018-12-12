Бодибилдеру посвятили злой мем, но он уделал обидчиков так, как от него не ждали

У эффектного 33-летнего бородача Сорен Фалби из Дании гора мышц и 163 тысячи подписчиков в "Инстаграме". А ещё, как выяснилось, очень милый характер.

Кто-то сделал про бодибилдера обидный мем, взяв его фото и написав на нём: "Он ударил твою маму. Твои действия", (фото слева). Так вышло, что парень увидел эту картинку в соцсетях и возмутился несправедливости, пишет Daily Mail. Он не хотел, чтобы людей считали агрессивными только из-за их отличной физической формы. И написал милый ответ, прикрепив фото со своей мамой (фото справа).

Я не собираюсь бить ничью маму... Я люблю свою маму до смерти. И она сама бы меня убила, если бы я ударил женщину. И вот моё фото с мамой Сорен Фалби

Ответ добряка-бородача, который постит в соцсетях в том числе нежные фото с девушкой и собакой, стал вирусным. Он попал в поле зрения СМИ и начал разлетаться по Сети. На Reddit пост набрал 134 тыс. лайков, где пользователи в комментариях умиляются и одобряют Сорена.

Я пришёл к выводу, что, если у бодибилдера есть борода, он, скорее всего, добряк __________________99

Такой хороший человек TotallyRealFBIAgent

Достойный ответ. Он мог бы разозлиться из-за мема, но вместо этого постарался объяснить, что здесь не так zeropointcorp

Но Сорену такая слава не совсем по душе. Он написал в "Инстаграме", что ему приятно, что обратили внимание на его ответ. Но парню всё равно не нравится, что с ним из-за мемов могут быть связаны неприятные ассоциации. И ещё раз озвучил свою позицию.