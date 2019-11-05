Мама повторила фото "озадаченной" дочки, ставшей мемом, и насмешила всех

У девочки-мема Хлои и её сестры Лили ещё до их всеобъемлющей популярности в Интернете был ютуб-канал. Их родители регулярно делились роликами с моментами жизни девочек из Юты, США.
Однажды мама и папа решили сделать сюрприз и организовать детям трёхдневную поездку в Диснейленд. Новость о том, что ближайшее время они проведут не в школе и вместо этого от души повеселятся в парке развлечений, была принята неоднозначно. Лили начала плакать от счастья, а вот реакция Хлои была неожиданностью для всех. Именно этот момент и стал мемом, а у девочек появился популярный блог в "Инстаграме".
А в начале ноября мама девочек Кэти на Хэллоуин нарядилась в "озадаченную Хлою", чем вызвала бурную реакцию интернет-сообщества. Когда пользователь SAGERLOVESIT запостил фотографии костюма в свой твиттер, публикация набрала почти 200 тысяч лайков. Читатели отметили, что у мамы есть все шансы тоже стать мемом. Мама отнюдь не впервые подчёркивала сходство с дочкой, так что такой костюм был вопросом времени.
Когда МАМА становится МЕМОМ. Мы двойняшки. Счастливого Хэллоуина!
Кэти
Я больше чем в истерике
UnionJa21107291
Сначала я подумала, что девочка выросла ТАК быстро
Cocalola01
ДНК-тесты тут не нужны
Spieseyes
Пара устроила фотосессию в честь помолвки, но результат превзошёл все ожидания