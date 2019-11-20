Парень, случайно снятый на хоккейном матче, стал мемом после "счастливого" селфи

В "Твиттере" завирусился видеоролик с парой хоккейных фанатов. Во время игры девушка решает сделать селфи, и молодой человек тут же изображает счастливое лицо. То, что произошло дальше, сделало парня мемом.

На выходных прошла игра между "Торонто Мейпл Лифс" и "Питтсбург Пингвинз". Но если само событие было интересно лишь фанатам хоккея, то парочка фанатов "кленовых листьев" стала интернет-звездой. Видео с их участием посмотрели уже более 20 миллионов раз!

Для любимой команды пары игра шла не совсем удачно. "Листов" разгромили со счётом 1:6. Поэтому молодой человек был не в духе, и делать селфи он явно не планировал. Но желания любимой нужно выполнять, так что он собрался с духом и изобразил счастливое лицо. Когда кадр был готов, молодой человек за доли секунды вернулся в состояние глубокой грусти.

Каждый парень, когда девушка говорит: "Давай сделаем селфи Пользователь Twitter

В комментариях пользователи поддержали парня и подтвердили, что все прекрасно понимают, что он чувствовал в тот момент. Но, конечно, не обошлось и без мемов.

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А для всех, кому было интересно, как выглядела фотография, которую сделала девушка, она всё-таки опубликовала её в Сети. Оно того стоило. Отчаяние парня, имя которого так и не удалось выяснить, чувствуется уже и на этом кадре.

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