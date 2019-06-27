Ангела Меркель и другие. Какие лидеры государств скрывали страшные диагнозы
Фото © AP Photo / Virginia Mayo
Ангела Меркель — канцлер Германии
Впервые ей стало плохо на встрече с президентом Украины. Возле Зеленского её сильно трясло. Позже Меркель сказала, что из-за жары
Фото © AP Photo / Virginia Mayo
Хиллари Клинтон — бывший госсекретарь США
Клинтон лидировала в президентской гонке до сентября 2016-го, когда у неё случилось несколько приступов. Она даже упала в обморок
Фото © Wikipedia
Уго Чавес — президент Венесуэлы
Чавес умер в 2013 году от рака желудка. Болезнь обнаружили двумя годами ранее и тщательно скрывали от общественности
Фото © Wikipedia / Embassy of Venezuela
Борис Ельцин — президент России
Первый президент России имел тяжёлые проблемы с сердцем. Скрыть этого не удавалось
Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Франсуа Миттеран — президент Франции
Миттеран правил 14 лет. Стал президентом в 1981-м, а год спустя узнал о раке простаты. Диагноз объявили после его смерти в 1996-м
Фото © Wikipedia / SPC 5 James Cavalier, US Military
Юрий Андропов — генеральный секретарь СССР
У Андропова был целый комплекс заболеваний. Одно из самых серьёзных — периодический отказ почек. Но всё это было гостайной
Фото © Wikipedia
Джон Кеннеди — президент США
Молодой и красивый Кеннеди был смертельно больным человеком. Проблемы со спиной, пищеварением и почками — он жил на лекарствах
Фото © Wikipedia
- Популярные
- По времени