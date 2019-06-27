Ангела Меркель и другие. Какие лидеры государств скрывали страшные диагнозы

Фото © AP Photo / Virginia Mayo

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Состояние здоровья канцлера Германии — тема номер один для всех мировых СМИ. На встрече с президентом ФРГ она пыталась унять тремор — прижимая руки к себе. И это уже второй случай за месяц. Эксперты предполагают, что фрау канцлер может скрывать какой-то диагноз. И это нередкий случай в мировой истории.

Ангела Меркель — канцлер Германии

Впервые ей стало плохо на встрече с президентом Украины. Возле Зеленского её сильно трясло. Позже Меркель сказала, что из-за жары

Фото © AP Photo / Virginia Mayo

Хиллари Клинтон — бывший госсекретарь США

Клинтон лидировала в президентской гонке до сентября 2016-го, когда у неё случилось несколько приступов. Она даже упала в обморок

Фото © Wikipedia

Уго Чавес — президент Венесуэлы

Чавес умер в 2013 году от рака желудка. Болезнь обнаружили двумя годами ранее и тщательно скрывали от общественности

Фото © Wikipedia / Embassy of Venezuela

Борис Ельцин — президент России

Первый президент России имел тяжёлые проблемы с сердцем. Скрыть этого не удавалось

Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Франсуа Миттеран — президент Франции

Миттеран правил 14 лет. Стал президентом в 1981-м, а год спустя узнал о раке простаты. Диагноз объявили после его смерти в 1996-м

Фото © Wikipedia / SPC 5 James Cavalier, US Military

Юрий Андропов — генеральный секретарь СССР

У Андропова был целый комплекс заболеваний. Одно из самых серьёзных — периодический отказ почек. Но всё это было гостайной

Фото © Wikipedia

Джон Кеннеди — президент США

Молодой и красивый Кеннеди был смертельно больным человеком. Проблемы со спиной, пищеварением и почками — он жил на лекарствах

Фото © Wikipedia

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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