Бывшая жена пыталась отомстить мужу и случайно сожгла 19 чужих домов

41-летняя Адриен Саттерли из Полдинга, штат Джорджия, устроила пожар сразу в 20 домах, пытаясь отомстить своему бывшему мужу. Женщина хотела сжечь дом, который после развода достался супругу, но не учла, что огонь может распространиться на другие здания, сообщает WSB-TV.

В ночь с субботы на воскресенье Адриен сложила кучу матрасов на кухне своего бывшего дома и подожгла их. Огонь быстро охватил здание и перекинулся на соседние дома. Всего в результате действий обиженной женщины пострадало 19 чужих коттеджей, а четыре дома сгорели дотла. Кроме того, в пожаре погибло несколько домашних животных.

Я потерял двух своих собак, и это страшнее всего, потому что материальные вещи можно заменить. Но мои собаки... это разбивает мне сердце Один из пострадавших от пожара

Сообщается, что Адриен Саттерли не посчитала нужным уведомить бывших соседей о грозящей им опасности. К счастью, все они успели вовремя покинуть горящие дома. Сейчас поджигательница арестована и находится в тюрьме округа Полдинг. Ей предъявлены обвинения в поджоге, жестоком обращении с животными, а также публичном пьянстве.