Сын просил отца с протезом не провожать его на автобус и пожалел об этом 170 раз

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Сын просил отца с протезом не провожать его на автобус и пожалел об этом 170 раз

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У примерного семьянина из американского штата Юта Дейла Прайса возникли трудности с 16-летним сыном. Тот стал его стесняться и открыто об этом заявил. Дейл не обиделся, но воспринял это как вызов.

Семья Дейла недавно переехала в штат Юта, и для его 16-летнего сына Райана это была первая поездка на автобусе в новую школу

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Отец вышел на улицу помахать ему рукой, но парню стало стыдно перед новыми одноклассниками, и он попросил его больше так не делать

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Дейл не обиделся на сына, но решил его проучить, выйдя на следующее утро на улицу в карнавальном костюме

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

А потом ему пришла идея делать это каждый день перед уходом Райана в школу

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Так и случилось: каждое утро отец выходил в разных костюмах, чтобы сказать сыну: "Пока! Хорошего дня, сынок"

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

За всё время у него накопилось 170 нарядов, которые ещё пока ни разу не повторялись

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Дейл делает их сам из подручных материалов или одалживает у соседей

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Одноклассники Райана в восторге от его отца и каждое утро они липнут к окну, чтобы посмотреть, в кого на этот раз переоделся Дейл

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Он обрёл популярность не только среди школьников, но и среди соседей, которые пришли в восторг от тонкого чувства юмора

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

Больше Райан не стыдится отца, ведь теперь он у него знаменитость

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

<p>Фото: waveatthebus.blogspot.com</p>

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