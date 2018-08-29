Сын просил отца с протезом не провожать его на автобус и пожалел об этом 170 раз

Семья Дейла недавно переехала в штат Юта, и для его 16-летнего сына Райана это была первая поездка на автобусе в новую школу
Отец вышел на улицу помахать ему рукой, но парню стало стыдно перед новыми одноклассниками, и он попросил его больше так не делать
Дейл не обиделся на сына, но решил его проучить, выйдя на следующее утро на улицу в карнавальном костюме
А потом ему пришла идея делать это каждый день перед уходом Райана в школу
Так и случилось: каждое утро отец выходил в разных костюмах, чтобы сказать сыну: "Пока! Хорошего дня, сынок"
За всё время у него накопилось 170 нарядов, которые ещё пока ни разу не повторялись
Дейл делает их сам из подручных материалов или одалживает у соседей
Одноклассники Райана в восторге от его отца и каждое утро они липнут к окну, чтобы посмотреть, в кого на этот раз переоделся Дейл
Он обрёл популярность не только среди школьников, но и среди соседей, которые пришли в восторг от тонкого чувства юмора
Больше Райан не стыдится отца, ведь теперь он у него знаменитость
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