Сын просил отца с протезом не провожать его на автобус и пожалел об этом 170 раз

У примерного семьянина из американского штата Юта Дейла Прайса возникли трудности с 16-летним сыном. Тот стал его стесняться и открыто об этом заявил. Дейл не обиделся, но воспринял это как вызов.

Семья Дейла недавно переехала в штат Юта, и для его 16-летнего сына Райана это была первая поездка на автобусе в новую школу

Отец вышел на улицу помахать ему рукой, но парню стало стыдно перед новыми одноклассниками, и он попросил его больше так не делать

Дейл не обиделся на сына, но решил его проучить, выйдя на следующее утро на улицу в карнавальном костюме

А потом ему пришла идея делать это каждый день перед уходом Райана в школу

Так и случилось: каждое утро отец выходил в разных костюмах, чтобы сказать сыну: "Пока! Хорошего дня, сынок"

За всё время у него накопилось 170 нарядов, которые ещё пока ни разу не повторялись

Дейл делает их сам из подручных материалов или одалживает у соседей

Одноклассники Райана в восторге от его отца и каждое утро они липнут к окну, чтобы посмотреть, в кого на этот раз переоделся Дейл

Он обрёл популярность не только среди школьников, но и среди соседей, которые пришли в восторг от тонкого чувства юмора

Больше Райан не стыдится отца, ведь теперь он у него знаменитость