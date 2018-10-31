Мать не позволила изнасиловать дочь, а за себя отомстила, как и должна была

Мужчина ворвался в дом изнасилованной женщины и стал угрожать, что если она не переспит с ним снова, он доберётся до её дочери.

Мать, которая зарезала своего насильника, а затем спрятала его тело, была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Первый удар ножом 35-летняя женщина нанесла прямо в сердце преступнику, после чего порезала его гениталии. Жестокая расправа произошла всего через несколько дней после того, как Грант Кассар изнасиловал Роксану Питерс, а затем угрожал сделать то же самое с её дочерью, сообщает Mirror.

Женщина напала на Гранта, когда он пришёл к ней домой и стал угрожать, что если она с ним не переспит, то он доберётся до её дочери. Она несколько раз ударила мужчину ножом со словами "Ты меня больше не изнасилуешь". После убийства Роксана привязала тело к своей машине и провезла так по улицам города Квинсленда, Австралия, после чего сбросила в канаву.

Труп был найден на следующий день. Было установлено, что Грант получил более 60 ранений, в частности ножевые ранения в области сердца, пениса и пищевода. Роксану приговорили к 10 годам после того, как она признала себя виновной в непредумышленном убийстве.

Судья согласился, что погибший спровоцировал женщину, которая первым делом должна была обратиться в полицию вместо того, чтобы устраивать самосуд. Также выяснилось, что Кассар был наркоманом и неоднократно преступал закон. После того как мужчина связал Роксану и изнасиловал, он ворвался в дом к собственной матери, чтобы достать деньги на запрещённые вещества.