Футболист сделал селфи в постели с чужой женой, и через минуту его зарезал муж

24-летний спортсмен отправил фото своим друзьям, написав, что собирается "опробовать маму".

Бразильский футболист был приглашён на вечеринку к 18-летней девочке, которая началась в ночном клубе и продолжилась у неё дома. Однако, когда торжество закончилось, 24-летний Даниэль Корреа начал приставать к матери именинницы, пока она спала. Перед этим спортсмен сделал селфи с ничего не подозревающей женщиной и отправил фото своим друзьям, написав, что собирается "опробовать маму именинницы.., пока папа в доме", сообщает Mirror.

Однако уже через несколько минут, после того как Даниэль написал друзьям, 38-летний бизнесмен Эдсон Бриттс вошёл в спальню. Он забил футболиста до смерти, после чего отвёз в лес, где перерезал ему горло и отрезал гениталии.

Убийство произошло после того, как все гости легли спать. Однако Даниэлю оказалось этого мало, он поднялся в спальню к хозяйке дома. На снимке женщина спит в том же платье, которое надела для вечеринки. В одном из сообщений спортсмен похвастался своим друзьям: "Я могу спать здесь. Тут несколько женщин, которые спят в доме". Несмотря на уговоры товарищей оставить эту идею, Даниэль решил пойти до конца.

Как рассказал Эдсон, он застал спортсмена, когда тот пытался изнасиловать его жену. Мужчина услышал крики любимой и в гневе набросился на Даниэля, о чём позже признался полиции.

Я продолжал его бить, после чего вынес его из дома. Я не знаю, был он без сознания или просто закрыл глаза. Я ни о чём не думал. Среди инструментов в багажнике лежал маленький нож. Я не знал, что буду делать. Я был в отчаянии, вне себя от ярости Эдсон Бриттс

Полицейские также арестовали жену и дочь, которые, по данным следствия, пытались скрыть убийство. Кроме того, следователям не удалось установить, занимался ли погибший сексом с предполагаемой жертвой.