Парень украл у бывшей девушки 86 тыс., чтобы свозить новую пассию в Париж, и зря

26-летний обманщик также тратил украденные деньги на доставку цветов и гостиничные номера.

Жительница Лондона, работающая стоматологом, отомстила своему бывшему парню, который украл у неё £1 тыс. (около 86 тысяч в рублях), чтобы свозить свою новую девушку в Париж. 29-летняя Энджел Эксфорд ждала Майкла Фесенфилда в аэропорту вместе с несколькими полицейскими, сообщает Daily Mail.

Энджел и Майкл встречались всего несколько месяцев, в сентябре они расстались. Во время их последней встречи мужчина соврал, что потерял кошелек, и девушка одолжила ему свою карту, чтобы он оплатил их счёт за ужин. Однако Майкл воспользовался случаем, чтобы переписать данные банковской карты, а после заблокировал Энджел во всех социальных сетях, и с её счёта начали пропадать деньги.

Мы встречались всего два или три месяца, и он только начал мне нравиться. Мы познакомились на вечеринке летом, и у нас сразу возникло физическое влечение. Он казался хорошим нормальным парнем Энджел Эксфорд

Майкл оплачивал этими деньгами многое — начиная от доставки цветов и заканчивая гостиничными номерами. Однако последней каплей стало, когда обманщик купил на них авиабилеты и оплатил проживание в Париже. Когда Энджел поняла, что Майкл за её счёт ухаживает за новой девушкой, то решила отомстить. Она узнала время, когда он должен был вылететь во Францию, и подкараулила его в аэропорту вместе с полицией.

Благодаря моим друзьям, которые помогли собрать доказательства из Twitter, где он написал, что собирается в Париж, я смогла обратиться в полицию. И поскольку моя карта была использована для оплаты перелета, то я смогла получить доступ к его билетам Энджел Эксфорд

Кроме того, Майкл использовал счёт бывшей девушки для оплаты подписки на Sky TV, парковки и накрутки лайков в Instagram.

Девушка поделилась своей грустной историей в Twitter, где её поддержали тысячи пользователей. В итоге Майкла приговорили к 28 неделям заключения и 150 часам общественных работ. Сама Энджел получила компенсацию.