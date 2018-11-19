Отец кастрировал и затем убил пастыря, который изнасиловал его 9-летнюю дочь

Осознав, что же он натворил, мужчина принёс тело проповедника в полицейский участок.

Житель Южной Африки кастрировал и убил проповедника, который изнасиловал его девятилетнюю дочь. Теперь отец, чьё имя не может быть названо по юридическим причинам, обвиняется в убийстве 66-летнего Масе Малгаса, сообщает Mirror.

Мужчина отрезал пастырю гениталии, а после притащил его в полицейский участок, где продолжил избивать тело, несмотря на то что стражи правопорядка пытались его остановить. В суде выяснилось, что о произошедшем обвиняемому рассказала его жена. По её словам, проповедник изнасиловал их дочь прямо в церкви.

Тогда отец отправился в дом насильника и напал на него. Но когда мужчина осознал, что он натворил, было уже поздно. Вместе с другом они привезли тело в полицейский участок, а после скрылись. Сейчас обвиняемый находится под арестом, несмотря на то что стражи правопорядка сопереживали ему.