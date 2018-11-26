Девушка шантажировала бывшего с помощью гей-порно, где снимался его двойник

Мать троих детей хотела показать это видео всем друзьям Гэвина в том случае, если он не заплатит ей £20 тыс.

Даниэль Фишер шантажировала бывшего парня с помощью гей-порно, в котором принимал участие мужчина, как две капли воды похожий на Гэвина Браммах. Девушка требовала от того свою долю от дома, который они купили вместе, — £20 тыс. В случае отказа она хотела рассказать всем его друзьям, что Гэвин — гей, предоставив порно-доказательство, сообщает Mirror.

На кадрах двойник Гэвина занимался оральным сексом с другим мужчиной. И его схожая внешность настолько испугала бывшего парня, что тот обратился в полицию. Причём 32-летняя Даниэль утверждает, что одной из причин их расставания стала именно сексуальная ориентация Гэвина, несмотря на то что они воспитывают троих детей.

Впрочем, по словам пострадавшего, он сам застал девушку за изменой спустя восемь лет отношений. В итоге жительница Хаддерсфилда, Англия, признала себя виновной и суд предписал ей общинный охранный ордер сроком на 12 месяцев, а также запретил контактировать с Гэвином в течение двух лет.

Пара рассталась за полтора года до инцидента, и на протяжении всего этого времени в полицию с обеих сторон поступали неоднократные жалобы. Но последней каплей стало письмо Даниэль с угрозами, которое Гэвин передал офицерам. Адвокат обвиняемой объяснил, что отношения пары были крайне агрессивными, в результате чего после расставания подзащитная уже не могла контролировать себя.