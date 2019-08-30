Пенсионер застрелил одноклассника, не простив обиду, нанесённую 53 года назад

Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным, и 69-летний Танапат Анакесри из провинции Анг Тхонг, Таиланд, знает об этом всё. Мужчина долгие годы жил, мечтая услышать извинения от одноклассника, и вот наконец-то подвернулась возможность.

На встречу выпускников Танапата пригласил староста класса, заявивший, что в этот раз придут все. И, действительно, компания собралась огромная, все весело проводили время, пили и вспоминали прошедшие деньки. Пока бывший морпех Танапат не стал обвинять своего одноклассника Сутхата Косаямата в издевательствах, пишет Daily Mail.

Тот в ответ только отмахнулся и наотрез отказался извиняться, не помня ничего из того, что перечислил Танапат. На это мужчина разъярился ещё сильнее и, выхватив пистолет, застрелил Сутхата. Вызвав панику своим поступком, мужчина благополучно скрылся с места преступления.

Иногда Танапат напивался и зло отзывался о Сутхате, припоминая бывшие обиды. Но это было так давно, никто и не думал, что всё может закончиться подобным образом Староста класса

Для Сутхата устроили буддийские похороны, куда пришли близкие и знакомые покойного. Полиция сейчас ищет сбежавшего убийцу, который, по предварительным данным, скрывается в соседней провинции.

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