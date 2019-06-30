Тунгусская загадка. Инопланетяне, метеорит или внеземное оружие?

За минувший век озвучены десятки гипотез о природе тунгусского феномена, но окончательно разгадать эту загадку так и не удалось.

30 июня 1908 года в бассейне Подкаменной Тунгуски в малозаселённом районе Сибири произошло уникальное природное явление, вошедшее в историю как Тунгусский метеорит. Он стал не меньшей загадкой, чем судьба туристической группы Дятлова. На протяжении 111 лет, прошедших с этого момента, было выдвинуто почти сто различных версий того, чем же мог быть этот феномен. Но ни одна из этих версий так и не считается однозначно доказанной.

Тунгусский феномен

Ранним утром 30 июня 1908 года жители нескольких сибирских населённых пунктов наблюдали весьма необычное явление. Столб яркого света буквально разрезал небо, а затем со страшным грохотом исчез. В деревнях за десятки километров от взрыва ударной волной разбило окна, многие люди были сбиты с ног, при этом ближайший населённый пункт находился в 80 километрах от эпицентра. Взрыв слышали за сотни километров. А сейсмологические станции по всей Европе зафиксировали сильные ударные волны. В Европе на протяжении нескольких ночей после этого наблюдали странное свечение в небе.

Согласно современным оценкам, это было мощнейшее столкновение космического тела с Землёй за всю историю наблюдений. Приблизительные оценки диаметра космического тела — от 60 до 200 метров (для сравнения — Челябинский метеорит был меньше 20 метров). Мощность взрыва оценивается в диапазоне от 10 до 30 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Атомная бомба, взорванная над Хиросимой, имела в тысячу раз меньшую мощность. А мощнейшая из когда-либо испытанных на Земле бомб, советская Царь-бомба, имела эквивалент 50 мегатонн. Мощность взрыва недавнего Челябинского метеорита оценивается в 300–500 килотонн.

В первые годы считалось, что тунгусский феномен является метеоритом. Из-за отдалённости и труднодоступности района организовать первую поисковую экспедицию удалось только в 20-е годы. И только в 1927 году экспедиции под руководством Леонида Кулика удалось установить координаты падения.

К изумлению учёных, никакого кратера, который неминуемо появился бы на месте падения небесного тела, обнаружить не удалось. Зато был найден участок тайги площадью около двух тысяч квадратных километров, на котором были повалены деревья.

Метеоритная и кометная гипотезы

Практически каждый год фиксируется проникновение в атмосферу небольших космических тел, которые, как правило, сгорают, не достигая поверхности. Но взрывы, аналогичные по мощности тунгусскому феномену, происходят примерно раз в тысячелетие.

Более поздние исследования местности выявили некоторые аномалии. В деревьях обнаружено повышенное содержание никеля, а в местных болотах — высокое содержание иридия. Однако ни сам метеорит, ни его осколки до сих пор так и не обнаружены.

Самым уязвимым местом этой гипотезы является отсутствие кратера, который неминуемо должен был появиться при столкновении крупного тела с поверхностью, а также осколков тела. Исследователи неоднократно заявляли о том, что им удалось обнаружить следы падения метеорита, но каждый раз эта информация опровергалась.

Несколько лет назад группа итальянских исследователей заявила, что кратером от метеорита может быть одно из местных озёр (Чеко), которое не было отмечено на старых картах начала века. Однако позднее российские исследователи взяли пробы грунта со дна озера. Донные отложения показали, что они значительно старше ста лет (учёные оценили их чуть менее чем в 300 лет). Кроме того, лес в районе озера не имеет повреждений, что было бы почти невозможно в случае падения там небесного тела. Тот факт, что озеро не было нанесено на карты, можно объяснить другими причинами. Район в начале ХХ века был слабо изучен и картографирован.

Загадочный эксперимент Теслы

Эта версия является скорее популярной, чем научной. Эксцентричный изобретатель Никола Тесла ещё при жизни стал фигурантом многочисленных городских легенд. После его смерти их число лишь умножилось.

Тесла якобы намеревался осуществить в ночь на 30 июня некий эксперимент по передаче энергии на расстояние. В качестве аргументов в пользу этой версии обычно указывается, что незадолго до появления феномена Тесла интересовался Сибирью и тщательно изучал её карты, по всей видимости отыскивая максимально дикий и незаселённый район. Кроме того, изобретатель запатентовал некий аппарат для передачи энергии беспроводным способом.

В начале ХХ века Тесла действительно активно экспериментировал с передачей энергии на расстояние. Однако несколько не стыкуется с этой версией тот факт, что ещё в 1905 году Тесла покинул специально построенную для исследований передачи энергии башню. Это произошло после того, как американский бизнесмен Морган прекратил выделять средства на его эксперименты. Кроме того, в воспоминаниях самого Теслы нет никаких указаний на связь его экспериментов с тунгусским феноменом.

Инопланетный корабль

Популяризатором этой версии, ещё до того как уфология стала популярна во всём мире, стал советский фантаст Александр Казанцев (считается, что именно он ввёл в русский язык слово "инопланетянин"). Согласно этой версии, тунгусский феномен был не метеоритом, а космическим кораблём, который потерпел крушение на Земле. Но, поскольку никаких следов падения корабля ни одной экспедиции найти не удалось, эта гипотеза с течением времени трансформировалась.

Говорить начали не о корабле, а о спускаемой капсуле, аналогичной тем, на которых космонавты возвращаются на Землю. Известны и другие вариации этой гипотезы. Например, спасение Земли инопланетянами. Якобы инопланетный корабль действительно присутствовал, но только для того, чтобы сбить огромный астероид, который угрожал всему живому на Земле. И то, что наблюдали свидетели в Сибири, было лишь осколками ранее уничтоженного космического тела.

Ядерный взрыв

Возможность ядерного взрыва в тот период, когда ни одно из мировых государств не обладало подобными технологиями, трудно объяснить, не прибегая к уловкам вроде путешествий во времени. Однако в 60-е годы на фоне растущей атомной угрозы эта версия тщательно проверялась советскими специалистами. Были организованы экспедиции, которые проводили радиологические замеры в эпицентре взрыва и его окрестностях. Тщательно проверялись больничные карты местных жителей, а тела людей, скончавшихся в окрестных деревнях вскоре после взрыва, подверглись эксгумации и дальнейшей экспертизе. Было зафиксировано незначительное повышение радиационного фона в эпицентре, но никаких следов лучевой болезни у местных жителей не нашли.

Однако в ходе исследований было обнаружено необычное явление. И молодые деревья в районе катастрофы, и старый прореженный лес, уцелевший после взрыва, значительно ускорили свой рост. Причём годовые кольца деревьев подтверждали, что этот необычный феномен начался как раз после 1908 года. Впрочем, специалисты склонны объяснять это не воздействием неведомого излучения, а более прозаичными факторами. Гибель деревьев-конкурентов позволила молодым деревьям получать повышенное количество солнечного света и питательных элементов. Кроме того, зола, возникшая после лесного пожара, могла послужить удобрением для них.

Чёрная микродыра или комета из антивещества

Подобные гипотезы выдвигались как западными специалистами, так и отечественными учёными, в том числе и достаточно крупными. Так, сторонниками гипотезы об антивеществе были американский нобелевский лауреат Уиллард Либби и вице-президент Академии наук СССР Борис Константинов. Проблема заключается в том, что чёрные дыры и антивещество являются одними из наиболее слабо изученных объектов Вселенной. Существование чёрных дыр было достоверно подтверждено сравнительно недавно. Что касается антивещества, то оно не было обнаружено в наблюдаемой Вселенной в значительных количествах.

Поэтому подтвердить или опровергнуть обе гипотезы современная наука не может. Единственным значимым аргументом в пользу обеих версий является отсутствие каких-либо осколков после взрыва, что вписывается в представления о взаимодействии вещества и антивещества.

Самое популярное объяснение

В настоящее время в научных кругах пользуется популярностью версия о взрыве космического тела в атмосфере на высоте от 5 до 10 километров. Эксперименты и расчёты подтвердили, что картина вывала леса ударной волной более всего соответствует подобному взрыву. Споры ведутся только о природе космического тела — метеорит это, ядро кометы или его осколок.

Отсутствие осколков может быть аргументом в пользу ледяной природы тела. В таком случае их и не могло остаться, они бы испарились после взрыва, а другие вещества просто рассеялись в атмосфере.

Так или иначе, спор о природе тунгусского феномена и не думает затихать. В дальнейшем, с совершенствованием знаний о Вселенной, возможно, появятся новые гипотезы и объяснения случившегося в 1908 году.