Метро на память. Столичная подземка выставила на торги свои артефакты

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Фото ©  ТАСС / Олег Дьяченко

Московский метрополитен объявил о второй волне продаж старых табличек, вывесок и светящихся указателей. Прошлогодний эксперимент произвёл фурор, и его решили повторить.

Впервые распродажу старых вывесок из метро устроили в декабре 2018 года. Их разобрали за несколько дней

Самыми популярными были "Выход в город" и "Выхода нет". Их россияне и иностранцы брали в подарок, для декора домой или в кафе

Вторую волну запустят в середине августа. Сейчас на сайте метро есть лишь три таблички. Например, короб "К поездам до станций"

Или вот такой "Выход в город на Зелёный проспект". Пока выбор не богат. Цена световых указателей — 7500 рублей

Все эти указатели периода с 1985 по 2010 год были повешены в метрополитене в разное время

Однако на "Авито" такие же вывески перепродают кратно дороже. Указатель со станции "Каховская" стоит 22 000 рублей

А самый дорогой — метро "Шаболовская", — его пытаются продать за 60 000 рублей

Новые указатели, как правило, стоят сильно дешевле советских. Например, такая табличка — всего 2500 рублей

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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