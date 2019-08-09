Метро на память. Столичная подземка выставила на торги свои артефакты

Впервые распродажу старых вывесок из метро устроили в декабре 2018 года. Их разобрали за несколько дней
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Самыми популярными были "Выход в город" и "Выхода нет". Их россияне и иностранцы брали в подарок, для декора домой или в кафе
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Вторую волну запустят в середине августа. Сейчас на сайте метро есть лишь три таблички. Например, короб "К поездам до станций"
Фото © ГУП "Московский метрополитен"
Или вот такой "Выход в город на Зелёный проспект". Пока выбор не богат. Цена световых указателей — 7500 рублей
Фото © ГУП "Московский метрополитен"
Все эти указатели периода с 1985 по 2010 год были повешены в метрополитене в разное время
Фото © ГУП "Московский метрополитен"
Однако на "Авито" такие же вывески перепродают кратно дороже. Указатель со станции "Каховская" стоит 22 000 рублей
Фото © Avito
А самый дорогой — метро "Шаболовская", — его пытаются продать за 60 000 рублей
Фото © Avito
Новые указатели, как правило, стоят сильно дешевле советских. Например, такая табличка — всего 2500 рублей
Фото © Avito