Камера сняла, как пассажирка метро упала на пути прямо перед прибывающим поездом

Если каждая поездка на метро для вас стресс, то советуем этот материал дальше не читать. В подземке Буэнос-Айреса женщина угодила под поезд из-за обстоятельств, которые от неё никак не зависели.

В Сети появилось пугающее видео с камер метрополитена Буэнос-Айреса. На кадрах отчётливо видно, как мужчина теряет сознание. Упав, он случайно сталкивает одну из пассажирок прямо на пути. Всё это произошло за считаные секунды до того, как к станции прибыл состав.

Удар оказался такой силы, что женщина потеряла сознание и на приближающийся поезд не реагировала, чего не скажешь о гражданах, стоящих на станции. Своими сигналами они предупредили машиниста о пострадавшей, так что состав успел остановиться в нескольких метрах от места происшествия.

Затем двое неизвестных спрыгнули на пути, чтобы помочь женщине. Сейчас двое пострадавших доставлены в городскую больницу, сообщает EuroNews.

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