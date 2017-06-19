Как канцлер Коль зачищал Германию от мигрантов

Журналист Владислав Мальцев — о малоизвестных сторонах политики объединителя Германии.

В Страсбурге готовится первая в истории общеевропейская церемония прощания с бывшим лидером одной из ключевых стран Евросоюза — Гельмутом Колем, федеральным канцлером Германии в 1982–1998 годах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, организующий церемонию, рассыпается в похвалах почившему на днях политику, называя Коля "немецким европейцем" и "европейским немцем". Почти что отец современной Европы...

Мало кто знает, что помимо поглощения ГДР Коль планировал ещё одно масштабное начинание, призванное изменить судьбу немцев. В 2013 году авторитетный журнал Spiegel опубликовал протокол состоявшейся 28 октября 1982 года тайной встречи Коля, только что после победы Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах ставшего канцлером, и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

— Канцлер Коль говорит о необходимости сокращения в течение четырёх лет турецкого населения на 50%, — говорится в протоколе. — Однако публично он не может заявить об этом. Германия не может ассимилировать такое число выходцев из Турции.

Напомним, что в 1950-х годах страна переживала знаменитое "немецкое экономическое чудо". ВВП Германии рос как на дрожжах, рабочих рук после гибели миллионов человек во Второй мировой не хватало. Тогда власти страны стали приглашать рабочих из бедных аграрных стран Южной Европы — Югославии, Италии, Испании, Греции, Португалии. Примечательно, что турок власти демократической Германии сначала нанимать категорически не хотели, учитывая разницу в культурах. Но тут вмешались из-за океана.

— Турецкие власти предложили правительству Аденауэра нанимать немецких рабочих. Министр труда и общественных дел Германии Теодор Бланк (в 1945 году бывший одним из основателей ХДС. — Прим. Лайфа) выступал против таких соглашений. Он считал, что культурный разрыв между Германией и Турцией слишком велик, кроме того, Германия не нуждается в новых рабочих, потому что в бедных районах Германии достаточно безработных, чтобы занять эти рабочие места, — пишет Екатерина Чулковская в книге "Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином". — Вашингтон оказал определённое политическое давление на Германию. В 1960 году Министерство иностранных дел Германии начало переговоры с Турецкой Республикой.

Первые турецкие гастарбайтеры приехали в 1961 году, а к 1973 году их в Германии было уже 910 тысяч, затем к ним прибавились беженцы-оппозиционеры из Турции. В 1975 году жившие в Германии турецкие рабочие добились разрешения перевезти в страну свои семьи, после чего, как пишет Чулковская, "между 1973 и 1982 годами из Турции в ФРГ перебрались 670 тысяч человек", практически удвоив уже существовавшую в стране диаспору.

К 1982 году, когда к власти пришёл Гельмут Коль, в стране проживало полтора миллиона турок — практически никто из них не имел немецкого гражданства, но выезжать из страны не хотел, хотя наём турецких гастарбайтеров прекратился ещё в 1973 году.

— Дело в том, что законодательная база и система социальной защиты ФРГ не позволили депортировать не вернувшихся на родину иностранных рабочих, — поясняет Чулковская.

Иначе говоря, просто взять и выслать иностранных рабочих, как, например, поступило в 1938 году демократическое правительство Франции с полумиллионом поляков и итальянцев, а в 1954-м — Штаты с 700 тысячами мексиканцев, было нельзя.

Но новый канцлер, самый молодой со времён Бисмарка, энергично взялся за дело и быстро достиг заметных результатов, найдя решение в рамках существующих законов.

— В ноябре 1983 года был принят закон, поощрявший возвращение турецких рабочих на родину. Немецкие власти обещали выделить денежные средства на возвращение (10 500 немецких марок и 1500 марок на каждого несовершеннолетнего ребёнка), — рассказывает Чулковская. — В результате за 1983–1984 годы около 156 000 рабочих вернулись в Турцию. Однако далеко не все получили обещанные деньги.

Итак, без всяких репрессивных законов всего за год Коль освободил Германию от 156 тысяч, или 10%, "застрявших" в стране выходцев из Турции.

Дальше, правда, процесс отправки турок на родину забуксовал, хотя, как отмечается в статье в Spiegel, политика Коля в их отношении оставалась той же вплоть до начала 1990-х годов. Если заглянуть в ещё одно посвящённое туркам в Германии недавнее исследование, можно найти упоминания и про "терпимых" (нем. Duldung) — лиц, ищущих убежища, которым было отказано в получении гражданства. Всё-таки объединение Германии и приём миллионов немцев из бывшего СССР потребовали огромных средств, стало не до турок.

Однако Анкара регулярно жаловалась, что Коль "нарушает права турок в Германии" и, более того, как заявил в 1998 году министр иностранных дел Турции, мешает вступлению этой азиатской страны в Евросоюз, чтобы тот и далее был сугубо "христианским клубом".

У канцлера нашлись влиятельные враги внутри самой Германии. В 1988 году социал-демократы, а в 1989 году бывший идеолог парижского "красного Первомая — 68" Даниэль Кон-Бендит, ставший одним из лидеров немецких "зелёных", начали продвигать в стране концепцию мультикультурализма. Согласно таковой, мигранты вовсе не обязаны принимать ценности принявшей их страны, наоборот, она должна обеспечить им все возможности жить так же, как у себя в странах третьего мира.

В 1998 году христианские демократы потерпели поражение на выборах и к власти пришла коалиция социал-демократов и "зелёных", официально провозгласивших лозунг "Германия — страна иммигрантов". В свою очередь, получающие гражданство Германии турки организованно поддерживают эти две партии, обеспечивая их сотнями тысяч голосов на выборах самого разного уровня.