После фото без хиджаба иранка просит убежища в Европе, желательно в Швейцарии

Как сообщают европейские СМИ, с которыми девушка активно делится своей историей, фото заинтересовало не только её поклонников, но и "полицию нравов" Ирана, которая якобы уже приняла меры. Шива была исключена из команды. Впрочем, официальных подтверждений и заявлений со стороны иранских властей не было. А некоторые пользователи Сети предположили, что таким образом Шива просто хочет решить свои бытовые проблемы, переехав в Европу.
Они обещали мне "много головной боли" по возвращении на Родину. Они уже приходили к моей семье и допрашивали их о моём местонахождении
Шива Амини
Шива уверяет, что теперь ей грозит тюрьма, поэтому она ищет политического убежища в Европе, надеясь обустроиться в Швейцарии. Здесь она пробует получить должность учителя физкультуры в местных школах.
Без спорта и футбола моя жизнь не имеет ценности. Я считаю, что такие условности, как ношение хиджаба, не должны касаться спортсменов
Шива Амини
В 2012 году FIFA запретила иранским спортсменкам участвовать в играх из-за хиджабов.
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