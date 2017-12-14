После фото без хиджаба иранка просит убежища в Европе, желательно в Швейцарии

28-летняя футболистка Шива Амини на своей официальной странице в "Инстаграме" опубликовала фото, где она играет с мужчинами в шортах. По словам девушки, соотечественники определили этот поступок как преступление против исламских законов и теперь она вынуждена просить убежища в Европе, причём желательно в Швейцарии, пишет Daily Mail.

در حال تمرین. احتمالا چند وقت دیگه با یک تیم خارجی قرار داد می بندم. A post shared by شیوا_امینی (@shivaamini_11) on May 14, 2017 at 1:04pm PDT

Как сообщают европейские СМИ, с которыми девушка активно делится своей историей, фото заинтересовало не только её поклонников, но и "полицию нравов" Ирана, которая якобы уже приняла меры. Шива была исключена из команды. Впрочем, официальных подтверждений и заявлений со стороны иранских властей не было. А некоторые пользователи Сети предположили, что таким образом Шива просто хочет решить свои бытовые проблемы, переехав в Европу.

A post shared by شیوا_امینی (@shivaamini_11) on Oct 3, 2017 at 4:24pm PDT

Они обещали мне "много головной боли" по возвращении на Родину. Они уже приходили к моей семье и допрашивали их о моём местонахождении Шива Амини

Шива уверяет, что теперь ей грозит тюрьма, поэтому она ищет политического убежища в Европе, надеясь обустроиться в Швейцарии. Здесь она пробует получить должность учителя физкультуры в местных школах.

امیدوارم بدون هیچ پیش داوری بتونیم در کنار هم زندگی کنیم. A post shared by شیوا_امینی (@shivaamini_11) on Apr 28, 2017 at 6:46am PDT

Без спорта и футбола моя жизнь не имеет ценности. Я считаю, что такие условности, как ношение хиджаба, не должны касаться спортсменов Шива Амини

A post shared by شیوا_امینی (@shivaamini_11) on May 15, 2017 at 12:47pm PDT

В 2012 году FIFA запретила иранским спортсменкам участвовать в играх из-за хиджабов.