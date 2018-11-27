Из России с валютой. Сколько денег выводят в СНГ мигранты

Читайте также

Из России с валютой. Сколько денег выводят в СНГ мигранты

523

Фото: © РИА Новости / Александр Трефилов

На Украине ввели военное положение, из-за чего могут ограничить и выезд граждан на заработки в другие страны. Эта ситуация в первую очередь ударит по семьям гастарбайтеров. Разбираемся, кто из трудовых мигрантов с Украины и из других республик бывшего Союза заработал в России больше всего.

Трудовые мигранты из бывшего СССР перевели домой 6 миллиардов 69 млн долларов.

Такие данные приводит Центробанк за два квартала 2018 года. В списке из 10 стран лидируют переводы граждан азиатских республик.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Половину всех денег заработали граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Жители этих стран отправили 3 млрд долларов. Бесспорный лидер Узбекистан — 1,8 млрд. Киргизия — 1,11 млрд, Таджикистан — 1,15 млрд

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицин

Жители других республик послали домой значительно меньше денег.

Армения — 484 млн, Азербайджан — 460 млн, Казахстан — 348 млн, Молдавия — 242 млн, Белоруссия — 143 млн, Туркмения — лишь 300 тыс.

Фото: © Shutterstock inc.

Переводы украинцев занимают 6-е место в списке. Они заработали 315 млн долларов.

Заработок украинцев в России с начала кризиса сократился почти втрое. С 3,1 млрд долларов в 2014 году до 1,29 млрд в 2017 году.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Многие предпочитают уехать в Европу. Хотя украинцы в тройке самых оплачиваемых.

По исследованиям НИУ ВШЭ больше всего в России получают белорусы — 41 тысячу рублей, молдаване — 35,3, украинцы — 30,8 тысячи.

Фото: © Shutterstock Inc.

Упали переводы и прочих мигрантов. В 2014-м они отправляли домой на треть больше

Сокращение переводов из России связывают не с оттоком рабочих, а с ростом валюты — измерения в долларах, а зарплата в рублях.

Фото: © pixabay.com

Хоть жители Средней Азии отправляют домой больше всех, получают они меньше всех.

Гражданин Таджикистана — 27 тыс рублей, Узбекистана и Киргизии —29 тыс. Трудятся они больше россиян, не 8, а 12 часов в день.

Фото: © pixabay.com

Самая популярная профессия мигрантов — нет, не дворник. И даже не строитель.

Больше всего людей занято в торговле — примерно 30%, на втором месте строительство — 16,5%, на третьем коммунальная сфера — 13,9%.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×