Из России с валютой. Сколько денег выводят в СНГ мигранты

На Украине ввели военное положение, из-за чего могут ограничить и выезд граждан на заработки в другие страны. Эта ситуация в первую очередь ударит по семьям гастарбайтеров. Разбираемся, кто из трудовых мигрантов с Украины и из других республик бывшего Союза заработал в России больше всего.

Трудовые мигранты из бывшего СССР перевели домой 6 миллиардов 69 млн долларов. Такие данные приводит Центробанк за два квартала 2018 года. В списке из 10 стран лидируют переводы граждан азиатских республик. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Половину всех денег заработали граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Жители этих стран отправили 3 млрд долларов. Бесспорный лидер Узбекистан — 1,8 млрд. Киргизия — 1,11 млрд, Таджикистан — 1,15 млрд Фото: © РИА Новости / Павел Лисицин Жители других республик послали домой значительно меньше денег. Армения — 484 млн, Азербайджан — 460 млн, Казахстан — 348 млн, Молдавия — 242 млн, Белоруссия — 143 млн, Туркмения — лишь 300 тыс. Фото: © Shutterstock inc. Переводы украинцев занимают 6-е место в списке. Они заработали 315 млн долларов. Заработок украинцев в России с начала кризиса сократился почти втрое. С 3,1 млрд долларов в 2014 году до 1,29 млрд в 2017 году. Фото: © РИА Новости / Стрингер Многие предпочитают уехать в Европу. Хотя украинцы в тройке самых оплачиваемых. По исследованиям НИУ ВШЭ больше всего в России получают белорусы — 41 тысячу рублей, молдаване — 35,3, украинцы — 30,8 тысячи. Фото: © Shutterstock Inc. Упали переводы и прочих мигрантов. В 2014-м они отправляли домой на треть больше Сокращение переводов из России связывают не с оттоком рабочих, а с ростом валюты — измерения в долларах, а зарплата в рублях. Фото: © pixabay.com Хоть жители Средней Азии отправляют домой больше всех, получают они меньше всех. Гражданин Таджикистана — 27 тыс рублей, Узбекистана и Киргизии —29 тыс. Трудятся они больше россиян, не 8, а 12 часов в день. Фото: © pixabay.com Самая популярная профессия мигрантов — нет, не дворник. И даже не строитель. Больше всего людей занято в торговле — примерно 30%, на втором месте строительство — 16,5%, на третьем коммунальная сфера — 13,9%. Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков