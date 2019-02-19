Мик Джаггер после 4000 девушек остановился на одной: ей 31 и она супергоряча

По словам неназванного друга певца, Мик признался, что готов к серьёзным отношениям, а счастливицей стала 31-летняя балерина Мелани Хемрик, пишет Mirror.

Такого поворота событий не ожидал никто. Мик Джаггер уже вошёл в историю не только как вокалист рок-группы The Rolling Stones, но и как извечный ловелас, не отказывающий себе в женском внимании. Среди бесчисленного количества его пассий оказались Джерри Холл, Карла Бруни, Анджелина Джоли, Брижит Бардо и Тина Тёрнер.

Мик часто состоял в открытых отношениях, и с Мелани они договорились о том же.

Но в 2017 году Мик внезапно прервал свою очередную интрижку и вернулся к Мелани, чтобы посвятить всё своё время воспитанию их общего сына Деверо.

И вот недавно друг Мика заявил СМИ, что певец наконец-то нашёл свою любовь и готов по-настоящему остепениться.

В 2018 году Мелани сказала, что хоть они с Миком и находятся в свободных отношениях и живут в разных городах, она не чувствует себя матерью-одиночкой.

Я получаю от него больше поддержки, чем мои подруги, состоящие в браке, от своих мужей Мелани Хемрик

Несмотря на загруженный график обоих знаменитостей, они стараются всё свободное время проводить вместе с сыном. Прошлым летом Мелани и Дев ездили в турне с Миком, а также посетили Чемпионат мира по футболу в России — 2018.

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