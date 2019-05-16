Мик Джаггер танцем доказал, что рок-н-ролл ещё жив, спустя месяц после операции

75-летний солист культовой рок-группы The Rolling Stones в своём инстаграме поделился видео, где он бодро танцует под ритмичную музыку. Фанаты уважительно встают, помня о солидном возрасте музыканта. А потом ещё и снимают шляпы, ведь после сложной операции на сердце Джаггера прошло чуть больше месяца.

Быть похожими на знаменитого Мика Джаггера хотят многие, и в очередной раз певец показал, почему именно. Ещё буквально недавно фанаты переживали за здоровье кумира, а теперь поражаются его выносливости и бодрости. Судя по видео, которым музыкант поделился с поклонниками, ждать нового тура осталось совсем недолго.

В этом году Мик Джаггер перепугал фанатов сообщением, что имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого солист The Rolling Stones отложил свой музыкальный тур по США и Канаде и в начале апреля лёг под нож хирурга. Сперва фанаты расстроились из-за отсрочки тура на неизвестное время. Но теперь стало понятно, что, скорее всего, Мик в ближайшее время начнёт гастроли.

Немалую роль в восстановлении музыканта играет и его возлюбленная — 31-летняя Мелани Хемрик. Девушка прославилась как талантливая балерина и красавица, которой удалось покорить сердце любвеобильного Мика. Теперь певец бросил все свои похождения и живёт вместе с Мелани, воспитывая их общего сына Деверо.

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