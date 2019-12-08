10 жарких фото украинского помощника Микки Рурка, который затмил самого актёра

Дмитрий Корнийчук уехал в Штаты в 2014-м, и там судьба свела его с эпатажной звездой Голливуда. Встреча не прошла бесследно.

Дмитрий до отъезда работал над телевизионными проектами в России и на Украине — "Танцы со звёздами", "Фабрика звёзд", пишет uaportal

Но уже пять лет украинец трудится личным помощником знаменитого актёра, решая бытовые и деловые вопросы

За это время Дмитрий успел стать не только "палочкой-выручалочкой", но и другом. Рурк даже приезжал в гости к бабушке Корнийчука в Загорцы

Артист настолько впечатлился, что завещал похоронить его там же, где погребён дедушка Дмитрия

Я говорил Диме: "Когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь". Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там Микки Рурк

Между тем Дмитрий и сам выглядит как звезда. В "Инстаграме" он показывает настолько горячие фото, что в красоте может посостязаться со многими.

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