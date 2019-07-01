Проклятие кредита. Как будут выдавать микрозаймы с 1 июля

Фото © TACC / Андрей Гордеев

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Центробанк разработал новые правила и ограничения по выдаче микрокредитов. Эксперты говорят, что новые условия означают конец эпохе займов до зарплаты под бешеный процент.

Процентную ставку ограничат до 1% в день

До этого стандартная ставка была 2% и даже 2,5% ежедневно. Таким образом, годовая стоимость кредита достигала 900%

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Максимальный размер выплат ограничат до двукратного от суммы кредита

То есть если человек одолжил 5 тысяч рублей, с него не могут требовать больше 15 тысяч (5 тыс. — долг и 10 тыс. — начисления)

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Рынок микрокредитования растёт очень быстро

За год объём рынка микрозаймов вырос на 51%. Это самый популярный способ одолжить денег до зарплаты

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Эксперты выяснили средний размер микрозайма

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, люди до 25 лет занимают в среднем 6,2 тыс. руб. Люди 40–50 лет занимают 8,4 тыс.

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Микрозаймы — самая проблемная часть в сфере кредитования

Лишь 35% заёмщиков платят вовремя. И микрокредиты дают под самый грабительский процент. Даже с ограничениями это 365% годовых

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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