Проклятие кредита. Как будут выдавать микрозаймы с 1 июля
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Процентную ставку ограничат до 1% в день
До этого стандартная ставка была 2% и даже 2,5% ежедневно. Таким образом, годовая стоимость кредита достигала 900%
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Максимальный размер выплат ограничат до двукратного от суммы кредита
То есть если человек одолжил 5 тысяч рублей, с него не могут требовать больше 15 тысяч (5 тыс. — долг и 10 тыс. — начисления)
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Рынок микрокредитования растёт очень быстро
За год объём рынка микрозаймов вырос на 51%. Это самый популярный способ одолжить денег до зарплаты
Фото © LIFE / Владимир Суворов
Эксперты выяснили средний размер микрозайма
Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, люди до 25 лет занимают в среднем 6,2 тыс. руб. Люди 40–50 лет занимают 8,4 тыс.
Фото © LIFE / Владимир Суворов
Микрозаймы — самая проблемная часть в сфере кредитования
Лишь 35% заёмщиков платят вовремя. И микрокредиты дают под самый грабительский процент. Даже с ограничениями это 365% годовых
Фото © LIFE / Владимир Суворов
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