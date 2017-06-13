У блогера Милены Чижовой украли соцсети, получив доступ к её номеру в "Билайне"

С новым способом взлома соцсетей столкнулась 19-летний блогер Милена Чижова. Святую святых звезды Интернета — страницы в "Инстаграме", на "Ютубе", во "ВКонтакте", "Фейсбуке" и "Твиттере" — похитили киберпреступники, получив доступ к её номеру телефона. По словам Милены, злоумышленники представились ею в отделении "Билайна" и получили сим-карту с её номером.

— Я сидела в кафе, и мне пришло СМС: "Заявка на смену сим-карты принята, если это сделали не вы, срочно свяжитесь с нами". Я тут же позвонила, но у меня тут же пропала сеть. Я позвонила в "Билайн" с телефона в кафе, и в "Билайне" мне сказали, что я сегодня утром приходила с паспортом и заменила номер лично в салоне связи. Я пришла в салон связи и восстановила всё, но, пока ехала домой, номер опять переключили на другого человека — и у меня украли все соцсети, заменили все пароли, — рассказала Милена паблику Super.

Примечательно, что у Милены есть подозрения по поводу того, кому было выгодно взломать все её страницы в соцсетях. Девушка считает, что это обещанная месть одного хакера, поскольку ранее ей поступали сообщения с угрозами:

— Недавно у меня взламывали "Инстаграм", и мне дали номер телефона человека, который мог мне восстановить его за деньги или рекламу. Я с ним созвонилась, но мы договорились дождаться ответа службы поддержки. В итоге меня разблокировали, и он тогда написал мне, что я должна ему рекламу за его "поддержку". Я отказалась, так как его услугами не воспользовалась, тогда он написал мне: "Ты уверена в своих словах?" После моего утвердительного ответа последовали угрозы: "Всё, шмара, жди, у меня возможностей много, спроси у Дианы Мелисон, что я умею". В ту же ночь мне стали приходить сообщения на почту о смене пароля, но я тогда решила проблему. Это всё произошло неделю назад.

Паблику Super удалось связаться с пресс-службой "Билайна", представители компании рассказали, что начали проверку по факту обращения Милены Чижовой.