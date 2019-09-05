Победитель "Кто хочет стать миллионером?" готовился к этому в подвале 15 лет

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Фото © Twitter/RTLde

Немецкий адвокат, который 15 лет проводил домашнюю викторину "Кто хочет стать миллионером?" в своём подвале, принял участие в оригинальном шоу и выиграл миллион.

35-летний адвокат из Гамбурга Ян Строх, пожалуй, один из самых преданных фанатов телешоу "Кто хочет стать миллионером?". По его словам, с момента выхода немецкой версии в эфир он не пропустил ни одного из 1407 эпизодов. В своём подвале он даже реконструировал студию программы, не забыл про световые эффекты и звуковое сопровождение.

<p>Фото © <a href="https://www.theguardian.com/world/2019/sep/03/lawyer-wins-1m-on-german-who-wants-to-be-a-millionaire" target="_blank">RTL</a></p>

Он изучал вопросы викторины и ответы на них, приглашал друзей и вместе они проводили вечера за играми, в которых Ян был как участником, так и ведущим, сообщает The Guardian. Он даже посылал заявки на участие, но всегда получал отказ. В честь 20-летия шоу за преданность его всё-таки пригласили. Он ушёл с главным призом.

То, что я потратил почти 16 лет, проводя своё собственное шоу со всеми звуковыми эффектами, конечно, дало мне преимущество

Ян Строх

<p>Фото © <a href="https://www.theguardian.com/world/2019/sep/03/lawyer-wins-1m-on-german-who-wants-to-be-a-millionaire" target="_blank">RTL</a></p>

Бросать работу юриста он не собирается, а на то, что останется от выигрыша после всех налоговых сборов, Ян планирует прикупить костюм, слетать в Австралию и сделать ремонт в своей студии в подвале. Часть полученных денег он пожертвует на благотворительность.

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