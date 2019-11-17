Когда жизнь удалась. Что общего у российских миллиардеров

Миллионеры Российской империи, славившиеся на весь мир роскошными балами, меценатством и широкой душой, почти весь XX век — век больших войн и больших денег — считались в коммунистической России злодеями и врагами народа. За 100 лет изменилась не только страна, но и отношение к деньгам и тем, у кого их очень много. А мир снова заговорил о безумно богатых русских.

Лайф изучил список 100 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes и обнаружил интересные закономерности.

Ареал обитания

Насколько место нашего рождения может повлиять на дальнейшую судьбу? Проще ли добиться успеха тем, кто родился в Москве или другом городе-миллионнике?

Похоже, что возможностями, которые предлагают большие города, охотнее пользуются приезжие, чем коренные жители. Сейчас главные держатели капиталов страны живут в основном в столице, но так было не всегда.

Больше половины богатейших людей России родились в небольших городах, посёлках или деревнях.

Можно судить о хватке и высоком потенциале людей из небольших городов: их не только больше, они ещё и сумели больше заработать.

В списке 10 самых богатых бизнесменов России только двое родились в крупных городах.

Так, из сотни миллиардеров большинство родилось в европейской части страны, а также в южных областях.

Почти треть и вовсе родилась за пределами современной России. Большая часть из них родом с Украины, на втором месте Азербайджан.

Среди крупных городов в топе, конечно, Москва. Здесь родилось 22 человека (почти четверть из топ-100).

Насколько богаты наши?

Самый богатый бизнесмен России — Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов. Но давайте разберёмся, насколько это много в современных реалиях и в исторической перспективе.

В этом году в глобальном рейтинге Forbes 98 российских миллиардеров. По их числу русские на пятом месте после американцев (607), китайцев (324), немцев (114) и представителей Индии (106). В первую же сотню рейтинга Forbes попали лишь восемь россиян, выше всех из наших — 32-й — как раз Леонид Михельсон.

Но и ему до первой десятки пока далеко.

Интересно, что Forbes по архивным документам составил список 30 богатейших русских на начало XX века (1914 год) и пересчитал их состояние в современном эквиваленте.

Оказалось, что состояние современного миллиардера Леонида Михельсона в 3,5 раза больше состояния 30 богатейших русских начала XX века.

По версии Forbes, обладателем самого большого состояния России начала XX века был предприниматель и банкир Николай Второв. Капитал "русского Моргана" (такое прозвище он получил за деловую хватку) превышал 60 миллионов золотых рублей. Это около 660 миллионов долларов в современных деньгах. В начале века это состояние соответствовало средней месячной зарплате двух миллионов промышленных рабочих. Деньги огромные, но сегодня Ветров с таким капиталом не попал бы даже в сотню богатейших предпринимателей России.

Кстати, одним из самых богатых людей в мире за всю историю является последний русский царь. Состояние Николая II оценивается в 300–400 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах.

The Independent отмечает, что после канонизации Русской православной церковью он также стал самым богатым святым в истории.

Наследники

Традиционно в России богатыми были не столько конкретные персоналии, сколько семьи или династии (достаточно вспомнить Демидовых, Мамонтовых, Рябушинских). Капиталы передавались по наследству и дальше увеличивались или растрачивались — в зависимости от деловой хватки наследников. Большинство современных отечественных миллиардеров получили состояние не от родителей, а сделали его сами — благодаря хватке и лихим временам. Теперь же они вспомнили о традициях и уже сами формируют поколение наследников, которым передают опыт и капиталы.

Несмотря на большие возможности, многодетных миллионеров не так много.

Яркое исключение — Роман Авдеев. Он воспитывает 23 ребёнка — шесть своих и 17 усыновлённых.

Женатых (и замужних — ведь в топ-100 есть и две женщины) миллиардеров подавляющее большинство. Но среди них ещё остались холостяки:

Как сколачивают состояние современные миллионеры?

Источник богатства русских миллиардеров в основном кроется в самой русской земле. Это традиционные газ, нефть, металлы, а также довольно привычные сферы инвестиций, недвижимости и торговли.

В сфере IT и Интернета заработали своё состояние только четыре россиянина из 100 самых богатых. В мире другой тренд: в глобальном рейтинге Forbes в первой десятке самых богатых людей планеты половина сделала состояние на IT-технологиях. То есть пока русские миллиардеры зарабатывают на нефти, газе и других природных ресурсах, западные рокфеллеры делают деньги из воздуха. Точнее, из идей, меняющих этот мир.