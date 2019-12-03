Сын миллионера в течение 20 лет живёт на улице, потеряв всё из-за наркотиков

Райан Стаффьер, которому сейчас уже 37 лет, начал принимать запрещённые вещества ещё в детстве. Тогда перспективы его шикарной жизни начали рушиться. Вместо огромного особняка мужчина 20 лет жил на улице, не сумев побороть свои зависимости.

Описывая свою жизнь, Райан говорит, что он "хороший мальчик, который пошел не тем путём". У него могло быть всё: личные учителя, регулярные путешествия, престижные университеты. Но вместо этого он десятилетиями спал где придётся. Виной тому алкоголизм и наркомания.

В 11 лет он начал курить марихуану. Затем пошли эксперименты с алкоголем и другими запрещёнными веществами. У его родителей лопнуло терпение.

Меня вышвырнули, когда мне было 15. Я не был серьёзным наркоманом, я просто любил вечеринки. Но теперь я живу на улице. Вот уже 21 год Райан Стаффьер

За это время Райан успел стать отцом. Правда, со своей дочерью он встречаться не может. После смерти матери из-за передозировки девочка живёт с родственниками в другом городе.

Ради неё Райан мечтает о жизни добропорядочного гражданина. С собакой, водительскими правами и работой.

Я хочу, чтобы, когда девочка вырастет, она могла сказать, что её старик хоть и не был примером для подражания, зато он пытался сделать всё возможное, чтобы стать лучше Райан Стаффьер

Несмотря на то что прошло много времени, с тех пор как отец с матерью выгнали Райана из дома, он иногда встречается с ними. Родители всё так же осуждают образ жизни сына, но всё же приглашают его на чашку чая и обед. Но и так бывает не всегда, пишет Cornwall Live.

В прошлое Рождество мама выгнала меня из дома. Помню, кто-то дал мне текилы, водки и бренди. Я всё выпил в тот же день. Райан Стаффьер

В следующем году Райан должен начать реабилитацию. Уже третью по счёту. В Рождество он загадает, чтобы на этот раз всё прошло успешно и он наконец смог начать жизнь заново.

На Reddit мажоры пожаловались, каково это — столкнуться с "обычными" людьми