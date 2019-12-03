Сын миллионера в течение 20 лет живёт на улице, потеряв всё из-за наркотиков

Описывая свою жизнь, Райан говорит, что он "хороший мальчик, который пошел не тем путём". У него могло быть всё: личные учителя, регулярные путешествия, престижные университеты. Но вместо этого он десятилетиями спал где придётся. Виной тому алкоголизм и наркомания.
В 11 лет он начал курить марихуану. Затем пошли эксперименты с алкоголем и другими запрещёнными веществами. У его родителей лопнуло терпение.
Меня вышвырнули, когда мне было 15. Я не был серьёзным наркоманом, я просто любил вечеринки. Но теперь я живу на улице. Вот уже 21 год
Райан Стаффьер
За это время Райан успел стать отцом. Правда, со своей дочерью он встречаться не может. После смерти матери из-за передозировки девочка живёт с родственниками в другом городе.
Ради неё Райан мечтает о жизни добропорядочного гражданина. С собакой, водительскими правами и работой.
Я хочу, чтобы, когда девочка вырастет, она могла сказать, что её старик хоть и не был примером для подражания, зато он пытался сделать всё возможное, чтобы стать лучше
Райан Стаффьер
Несмотря на то что прошло много времени, с тех пор как отец с матерью выгнали Райана из дома, он иногда встречается с ними. Родители всё так же осуждают образ жизни сына, но всё же приглашают его на чашку чая и обед. Но и так бывает не всегда, пишет Cornwall Live.
В прошлое Рождество мама выгнала меня из дома. Помню, кто-то дал мне текилы, водки и бренди. Я всё выпил в тот же день.
Райан Стаффьер
В следующем году Райан должен начать реабилитацию. Уже третью по счёту. В Рождество он загадает, чтобы на этот раз всё прошло успешно и он наконец смог начать жизнь заново.
На Reddit мажоры пожаловались, каково это — столкнуться с "обычными" людьми