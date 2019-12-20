Мультимиллионер ищет 10 добровольцев, которые будут жить с ним на шикарной вилле

Богачам тоже бывает одиноко. Так, один из них хочет найти компанию, которая вместе с ним наслаждалась бы жизнью в новозеландском раю.

Немецкий бизнесмен Карл Рейпен купил поместье на Северном острове в Новой Зеландии после того, как в 2000 году посетил страну и просто влюбился в неё, пишет Stuff. Он переехал в это райское местечко и стал приводить свой участок в порядок. На достижение идеала у него ушло около десяти лет, проведённых в уединении. И теперь он решил исправить ситуацию и поделиться своим эдемом с другими.

Мужчина ищет десять человек не старше 70 лет, которые согласятся пожить в его поместье за $5,6 млн (около 348 млн руб.), где есть в том числе винодельня и конюшня. В объявлении указано, что гости могут жить в домиках по двое, встречаться за ужином, наслаждаться беседами и чудесными видами на море и прочими радостями на острове.

Если вы хотели жить в обществе интересных людей, то это может стать прекрасной возможностью. Вы можете наслаждаться прогулками, рыбалкой, покупками, каякингом, плаванием или наблюдением за птицами и милыми животными Карл Рейпен

Карл Рейпен разбогател на продаже охлаждённого кофе, сотрудничая с такими крупными компаниями, как Nescafé и Coca Cola. Также существует благотворительный фонд, который носит имя мультимиллионера.