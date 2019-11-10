Красота в деталях, которых никто не видел до этого: 10 минералов в макросъёмке

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Фото © Instagram/christopherperani

Крис Перани из Сан-Франциско называет себя экстремальным макрофотографом. В одном из своих проектов он запечатлел ускользающую красоту минералов, которыми начал увлекаться ещё в детстве.

Одно из моих самых ярких детских воспоминаний. Я в поисках поразительных раковин и камней мчусь по пляжу, уклоняясь от гигантских волн

Крис Перани

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

В своих фотографиях Крис старается запечатлеть чувство восхищения, которое он испытывал, когда ещё ребенком собирал камни

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

К примеру, вот так выглядит агат в разрезе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Перани восхищён обилием текстур и узоров, которые создала природа. Как вам такой аммонит?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Фактур и правда удивительное множество. Особенно в этом кружевном агате

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Я часто задаюсь вопросом: как это вообще возможно — создать что-то настолько прекрасное?

Крис Перани

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Фотограф считает, что сейчас люди не обращают внимания на те мелкие детали, которые с таким упорством создаёт природа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Вот это раковина морского ушка. А выглядит как полотно современного художника

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Проект был создан, чтобы показать людям — красота вокруг нас, иногда нужно просто приглядеться

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/christopherperani/" target="_blank">christopherperani</a></p>

Правда, о которой все молчат: 10 жестоких фото, где столкнулись роскошь и нищета

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