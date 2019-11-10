Красота в деталях, которых никто не видел до этого: 10 минералов в макросъёмке

Одно из моих самых ярких детских воспоминаний. Я в поисках поразительных раковин и камней мчусь по пляжу, уклоняясь от гигантских волн
Крис Перани
В своих фотографиях Крис старается запечатлеть чувство восхищения, которое он испытывал, когда ещё ребенком собирал камни
К примеру, вот так выглядит агат в разрезе
Перани восхищён обилием текстур и узоров, которые создала природа. Как вам такой аммонит?
Фактур и правда удивительное множество. Особенно в этом кружевном агате
Я часто задаюсь вопросом: как это вообще возможно — создать что-то настолько прекрасное?
Крис Перани
Фотограф считает, что сейчас люди не обращают внимания на те мелкие детали, которые с таким упорством создаёт природа
Вот это раковина морского ушка. А выглядит как полотно современного художника
Проект был создан, чтобы показать людям — красота вокруг нас, иногда нужно просто приглядеться
Правда, о которой все молчат: 10 жестоких фото, где столкнулись роскошь и нищета