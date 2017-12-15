Российский легпром: реальное состояние дел и программа развития

Поддержка отечественного производства одежды, обуви и тканей, стоящих на втором месте после продуктов питания по важности для россиян, вышла на новый уровень. Разрозненные мероприятия наконец-то сформировались в комплексный план — Стратегию развития лёгкой промышленности в РФ на период до 2025 года.

Кто есть кто в мировом легпроме

В рамках мировой системы лёгкой промышленности, сложившейся за последние 20 лет, все страны условно разделены на три группы по специализации.

— Мировые поставщики. Развивающиеся небогатые, порой даже откровенно бедные страны. Один из главных драйверов их экономики — непрерывный рост доли на мировом рынке продукции текстильной и обувной промышленности. Это Китай, Индия, Турция, Вьетнам, Бангладеш.

— Региональные поставщики. Это страны со средним уровнем развития и доходов населения, которые обеспечивают продукцией легпрома себя и ближние региональные рынки. Их импорт и экспорт примерно равен. Примеры — Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния.

— Страны-импортёры. США, Германия, Франция, Япония, Великобритания и иные, где высок уровень доходов населения и стоимости труда. Они могут себе позволить без вреда для экономики импортировать весь объём продукции лёгкой промышленности, сосредоточившись на наукоёмких производствах.

Россия находится в третьей группе, но это вовсе не повод для гордости — совсем наоборот… Эксперты Минпромторга с сожалением признают, что, хотя до середины 2000-х мы практически полностью обеспечивали себя продукцией лёгкой промышленности, сегодня её импорт составляет около 90%. Чтобы изменить ситуацию, и сформирована важнейшая федеральная программа — Стратегия развития легпрома в РФ на период до 2025 года, которая будет принята к июлю 2018 года.

— Стратегия нужна отрасли, инвесторам, предприятиям отрасли — это своеобразный навигатор, который говорит о том, как в перспективе станут развиваться рынки, на что будет спрос, какое сырьё будет востребовано, где у нас будут конкурентные преимущества за рубежом и на внутреннем рынке, — говорит замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Пик падения пройден — куда движемся?

Потребление одежды, обуви и текстильных материалов сократилось в период кризиса 2014–2016 годов на 5–7% в год из-за снижения покупательской способности и деловой активности. Однако сегодня российская лёгкая промышленность вышла из минуса. Пока отрасль обеспечивает лишь 0,22% от ВВП страны, но это, на минуточку, 198 млрд рублей в год!

— Комплексный подход позволил нам в прошедшие годы преодолеть негативную динамику, закрепить положительный тренд по итогам десяти месяцев 2017 года, — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. — По основным сегментам мы достигли неплохих результатов: текстильное производство прибавило 7,6%, кожа и обувь — 3,7%, швейный сектор — 2,3%.

При этом упущенный вклад в ВВП, ввиду того что львиную долю товаров лёгкой промышленности мы всё же импортируем, достигает 0,5% — 450 млрд рублей. Это типично для стран с развитой сырьевой экономикой, но у России существует потенциал увеличения вклада отрасли в ВВП к 2025 году до 360–370 млрд и появления 95–100 тысяч новых рабочих мест. Реализовать это можно за счёт развития конкурентоспособных сегментов легпрома, продвижения национальных брендов одежды, обуви и аксессуаров и, к сожалению, за счёт слабого рубля, приблизившего стоимость труда в долларовом выражении к азиатским регионам. На этом фоне Россия сегодня выглядит выгодным партнёром для размещения иностранных швейных и обувных производств, работающих не только на внутренний рынок, но и на европейский.

Только за этот год было запущено множество новых отечественных проектов в области лёгкой промышленности. Завод по выпуску кож для автомобильных и авиационных нужд открыт в Рязани, начат выпуск натуральных мебельных и обувных кож в Смоленской области, производство флисового полотна в Ивановской, ортопедической обуви с применением 3D-технологий в Москве и многие другие.

Искусственное или натуральное?

Мы давно привыкли поругивать синтетику в пользу натуральных материалов, и это актуально, если сравнивать плохую синтетику с хорошей натуральной тканью. Однако, как ни странно, во всём мире сегодня снижается потребление волокон из хлопка, шерсти, льна и шёлка! Их вытесняют синтетические и искусственные волокна, которые соответствуют по качеству натуральным, но при этом значительно дешевле. Ожидается, что текущая доля натуральных волокон в общемировом потреблении к 2025 году снизится с 30–35% до 25%. Их и сейчас не так много в ходу, как может показаться обывателю, — доля хлопка в общемировом потреблении тканей — около 30%, шерсти — 1–2%, льна и шёлка — менее 1%.

С одной стороны, натуральные волокна ещё долго будут востребованы, и, хотя производство хлопка и шерсти у нас не развито, Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по производству льняного волокна. Минпромторг отмечает, что создание межрегиональных кластеров по глубокой переработке льна может стать основой для дальнейшего развития российского производства льняных тканей и изделий. С другой стороны, наличие в России развитого нефтехимического комплекса позволит обеспечить отечественной продукцией до половины непрерывно растущего спроса на полиэфирные волокна. Но для этого, согласно стратегии развития легпрома, нужно поддерживать и стимулировать российских производителей таких материалов. Уже запланировано создание в стране двух крупных производств полиэстера общим объёмом 350–500 тыс. тонн, ориентированных на импортозамещение 60–80% внутреннего рынка и на экспортные поставки.

Хуже всего пока с вискозой. 100% этого перспективного искусственного материала на основе натуральной целлюлозы сегодня импортируется из-за рубежа. Однако развитая целлюлозно-бумажная промышленность, производящая целлюлозу вдвое дешевле, чем в Азии, обеспечивает потенциал для возрождения отечественного производства вискозы. Стратегия Минпромторга предполагает создание двух крупных заводов, работающих по интегрированной технологии "растворимая целлюлоза + вискозное волокно", общим объёмом выпуска до 280 тыс. тонн в год.

Технический текстиль и инновации

Сегмент так называемого технического текстиля — это производство тканых и нетканых материалов со специальными свойствами. Они востребованы в сфере спецодежды, в строительстве дорог, медицине, автопроме и других областях. Это высокотехнологическая сфера, и рынок стабильно растёт на 3–5% ежегодно. Важно, что на нём есть место мелким и средним производителям, а не только гигантам индустрии. Гиганты могут выпускать синтетические ткани общего применения, а небольшие компании, даже стартапы, делать из них специфические инновационные материалы, в которых российские разработчики достигли изрядных успехов. Это одежда из материалов водонепроницаемых, устойчивых к пятнам, с ультрафиолетовой защитой, с электронными цифровыми датчиками. В перспективе — 3D-печать, технология сканирования тела, на которое шьётся одежда, автоматизация дизайна за счёт CAD-программ.

В рамках поддержки высокотехнологичного сегмента лёгкой промышленности в стратегию развития заложено формирование 2–3 кластеров или индустриальных парков производителей технического текстиля на базе существующих производителей синтетических волокон, тонкой химии и исследовательских вузов. А также формирование комплексной системы поддержки научных исследований в этой области.

Швейные цеха выйдут из тени

Российское швейное производство традиционно было ориентировано на натуральные материалы, но сегодня это отнюдь не комплимент... У многих наших фабрик не хватает опыта и оборудования для работы с высококачественными синтетическими и искусственными тканями и материалами. Ведь обрабатывать, красить, кроить и сшивать их нужно не так, как заурядное хэбэ… То же самое касается и выпуска обуви. Что в этой ситуации предлагает стратегия Минпромторга? Стимулирование создания как современных крупных швейных и обувных фабрик, ориентированных на массовый контрактный выпуск продукции крупных международных и национальных брендов, так и развитие малого и среднего бизнеса в этом сегменте.

Кроме того, стратегически важным направлением названо развитие национальных брендов одежды и обуви — в том числе формирование в крупных городах 2–3 модных кластеров международного уровня для российских дизайнеров и производителей. Эти кластеры должны получить систему налоговых стимулов и преференций для продвижения наших национальных брендов на зарубежные рынки.

— Я абсолютно уверен, что российская лёгкая промышленность может конкурировать с международным бизнесом! Таланты есть в каждой стране, но их важно поддерживать, и это здорово, что государство сейчас обратило на это внимание, — говорит Алексей Прокаев, руководитель проекта "Международный форум моды". — Сейчас, в эпоху глобализации, неважно, где делается мода — в Китае, в Америке или в России. Важно, чтобы она соответствовала духу времени. Сам по себе язык моды универсален и понятен во всём мире. Пройдёт немного времени — и бренд Made in Russia (а вместе с ним и лёгкая промышленность России) станет конкурентоспособным!