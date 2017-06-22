Цены на молоко выросли на 10%

Цена на сырое коровье молоко за последний год выросла на 10%. Об этом говорится в отчёте Специализированного центра учёта в агропромышленном комплексе при Минсельхозе. Сейчас у производителей молоко можно купить за 23,2 рубля за литр. Цена в магазинах (потребительская) тоже выросла: год назад литр в среднем стоил 48 рублей, сейчас — 52 рубля.

Молоко становится всё менее доступным продуктом, подтверждают и в Росстате. В 2016 году на среднюю зарплату россиянина можно было купить 496 литров молока, сейчас — 464 литра (то есть на 32 литра меньше).

Эксперты объясняют ситуацию тем, что рынок ждёт реформу. Как сообщалось, Минсельхоз выступил с предложением регулировать цены на молоко. Дело в том, что на молочном рынке довольно большое сезонное колебание цен. Летом, в так называемый сезон большого молока, цены в среднем могут упасть на 25%. Зимой — наоборот. Предполагается, что государство будет скупать излишки молочных продуктов у производителей (это называется интервенцией).

— Интервенция будет проводиться для того, чтобы гармонизировать цены на сырое молоко в летний и зимний периоды, — говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов. — То есть в летний период будут сниматься излишки молока с рынка, в зимний — излишки вернутся. Цель — не допускать резкого падения цен летом и высокого роста зимой. Не планируется, что интервенция охватит всю Россию — её проведут там, где волатильность (изменчивость цен. — Прим. Лайфа) наиболее высокая. Например, это Алтай, Башкирия и так далее.

Закупать государство планирует не сырое молоко, а молочные продукты: сухое молоко, сухое обезжиренное молоко и сливочное масло (они имеют длительный срок хранения, их можно будет вернуть на рынок через какое-то время). Цены Минсельхоз будет согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — скорее всего, они будут немного ниже рыночных цен.

Артём Белов отметил, что цены на молоко с марта — апреля этого года снижаются медленнее, чем в прошлом году, потому что рынок ждёт конкретных действий от профильного ведомства.

— На себестоимость молока также влияют такие факторы, как производственные расходы: корма, помещения, стерилизация оборудования и так далее, — объясняет экономист Антон Шабанов. — На них тоже сейчас растёт цена, а значит, растут и издержки производителей.

По мнению Артёма Шабанова, цель молочной интервенции — не только в поддержке рынка.

— Интервенции Минсельхоз хочет проводить для того, чтобы сделать молочную продукцию доступной для более широких слоёв населения, — считает он. — Покупательская способность в России на протяжении 1,5–2 лет падает различными темпами. И даже такие товары, как молоко, многие люди не могут себе позволить. И вот для таких продуктов нужны интервенции. Чтобы сделать себестоимость молока и молочной продукции в каком-то доступном коридоре для всех слоёв населения России. По сути, Минсельхоз пытается сгладить потенциальные социальные волнения.

Эксперт отметил, что такая регулировка цен дорого обойдётся государству. Ранее сообщалось, что молочные интервенции будут стоить Минсельхозу один миллиард рублей.

— В будущем цена на молоко будет ежегодно расти примерно на уровне 10–15% — это минимум, — прогнозирует Шабанов. — Это отчасти нужно для того, чтобы поддерживать молочные предприятия на плаву. Если они задумаются о расширении своего производства, разумеется, эта нагрузка тоже ляжет на плечи покупателей. И рост цен станет значительно заметнее.

Производство молока и молочных продуктов в России растёт. Как подсчитал Росстат, за январь — апрель 2017 года было произведено пять миллионов тонн молока (это на 3,3% больше, чем год назад). Что касается молочных продуктов, то, например, производство сливочного масла за год выросло на 5%, а сухого молока — на 70%.