Дочь сенатора Мирослава Дума и олигарх Михеев в третий раз станут родителями

Счастливое событие грядёт в семье российской подруги Ким Кардашьян Мирославы Думы и бизнесмена Алексея Михеева. 32-летняя икона стиля готовится стать мамой в третий раз. Основатель проекта Buro 24/7 находится на раннем сроке беременности и скрывает округлившийся живот под широкими платьями и пальто свободного кроя. Впрочем, на гала-ужине ЮНИСЕФ, где Мирослава Дума позировала фотографам вместе с голливудскими звёздами и известными моделями, интересное положение модного эксперта было уже очевидно.

Напомним, дочь экс-сенатора от Костромской области Мирослава Дума и предприниматель Алексей Михеев поженились во время учёбы девушки в МГИМО. Тогда же столичная it-girl получила широкую известность, став героиней светских хроник в глянцевых журналах. Супруги воспитывают сына Гошу и дочь Анну. Мирослава тщательно оберегает личную жизнь и никогда не публикует фотографии с лицами своих детей.