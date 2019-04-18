Арабская весна 2.0? Как изменится политический ландшафт Ближнего Востока

Лайф собрал "горячую" хронику пылающего Востока за март и апрель: переворот, гуманитарная катастрофа и новая война.

Крайне насыщенным событиями стал первый месяц весны для стран Арабского Востока. Может ли эскалация конфликтов в дальнейшем изменить политическую карту мира либо перерасти в глобальную войну, разбирался Лайф.

Сирия

МАРТ:

Основное внимание было приковано к эскалации палестино-израильского конфликта и признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это спорная территория между Израилем и Сирией, и каждое из государств считает её частью своей страны. 21 марта президент США Дональд Трамп публично заявил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые ЦАХАЛ занял ещё в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Признание Голан частью Израиля Вашингтоном вызвало волну критики и негодования со стороны мирового сообщества. Многие страны выразили обеспокоенность тем, что решение Трампа не только противоречит нормам международного права, но и будет препятствовать мирному процессу на Ближнем Востоке.

В месте, где пересекаются иракские, иорданские и сирийские границы (260 км от Дамаска) расположен "Эр-Рукбан", прозванный в народе лагерем смерти. Отсутствие элементарных средств для существования грозит более 30 000 жителей лагеря гуманитарной катастрофой. Россия неоднократно заявляла о содержании беженцев в нечеловеческих условиях, но американская сторона не пускает на эту территорию никакие гуманитарные конвои. По сообщениям сирийских СМИ, "Эр-Рукбан" расположен на территории, подконтрольной военной базе США в Эт-Танфе, в которой обучают боевиков так называемой "умеренной оппозиции", но американцы опровергают эту информацию.

6 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, заявил о гуманитарной катастрофе в лагере "Эр-Рукбан" и о том, что Россия намерена добиваться вывода сирийских беженцев.

22 марта Управление по координации гуманитарных вопросов ООН поддержало предложения РФ и САР по созданию рабочей группы для разрешения проблемы "Эр-Рукбана". Благодаря поддержке со стороны ООН 23 марта на подконтрольную сирийскому правительству территорию из лагеря вышло более 360 человек.

Алжир

МАРТ:

2 марта на фоне начавшихся в феврале протестов в СМИ появились сообщения о том, что президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика попал в женевскую больницу в критическом состоянии. Ранее 82-летний Бутефлика выдвинулся на пятый подряд президентский срок, после чего направился на плановую операцию в Швейцарию, где его самочувствие резко ухудшилось. Тем не менее 3 марта Конституционный совет принял документы главы АНДР для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля.

8 марта в столице Алжира, по разным подсчётам, на улицы вышло более миллиона человек. Участники манифестации требовали от пока что действующего президента страны отказаться от участия в выборах. Среди основных лозунгов были "Республика не королевство!", "Нет пятому сроку!".

11 марта А. Бутефлика, выступая по телевидению с посланием к нации, объявил о переносе выборов на более поздний срок и об отказе баллотироваться. Также президент пообещал переформировать правительство в ближайшие сроки.

АПРЕЛЬ:

Ещё в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, восстановившая ограничение полномочий президента двумя сроками по пять лет, которое было снято специально для Бутефлики в 2008 году. Таким образом, алжирский протест можно было назвать требованием народа о восстановлении законности. Однако улица не стихла даже после, казалось бы, достигнутого успеха (11 марта А. Бутефлика снял свою кандидатуру и объявил о переносе выборов), и 2 апреля президент ушёл в отставку.

Оппозиция приложила все усилия, чтобы градус протеста не спал. Главный лозунг марта — "Республика не королевство!" — теперь не так актуален, и лидеры толпы, в принципе, обоснованно опасаясь манипуляций на грядущих выборах 4 июля, перенаправили гнев алжирцев против генерала Ахмеда Гаида Салаха, чьи позиции на политической арене после ухода Бутефлики усилились вдвое. Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от того, как будут действовать силовики и сможет ли оппозиция сформировать некий координационный совет. Пока что от кардинальных перемен Алжир бережёт именно отсутствие единства среди протестующих.

Судан

МАРТ:

9 марта по указанию президента Омара аль-Башира освободили всех женщин, которые были задержаны в ходе протестов, не прекращающихся с декабря 2018 года. Как сообщает телеканал Al-Arabiya, указ предусматривал освобождение 41 женщины, а исполнение распоряжения было поручено директору Национальной службы безопасности и разведки Салаху Абдалле Гошу лично. Стоит отметить, что это не первая массовая амнистия в Судане. Ранее из тюрем уже несколько раз освобождали студентов и учащихся школ, которые составляют основную движущую силу протестов.

11 марта суданский парламент сократил срок действия чрезвычайного положения, введённого президентом 22 февраля, с 12 до 6 месяцев. 13 марта президент Судана аль-Башир подписал приказ о формировании нового состава правительства. В новый кабинет под управлением Мухаммада Тахира Айлы вошёл 21 министр. Наиболее влиятельные лица, среди которых глава МИД Мухаммад Ахмад ад-Дирдири, сохранили свои посты.

АПРЕЛЬ:

Меры, предпринятые аль-Баширом в марте, не оправдали себя. Сокращение парламентом срока действия чрезвычайного положения и перетасовка в правительстве, где прежние министры почти в полном составе лишь обменялись портфелями, не смогли удовлетворить не утихающую с декабря 2018 года улицу.

Однако произошедший 11 апреля переворот вряд ли можно назвать успехом протеста "снизу", так как военные в Судане являются неотъемлемой частью политических элит, а свои действия они никак не координировали с оппозицией и протестующими. Таким образом, здесь уместнее говорить о резком смещении "центра тяжести" внутри существующего режима. Примечательно, и даже в некой степени символично, что переворот 2019-го во многом повторил сценарий 1989 года: захват эфира — отставка президента — формирование военного совета. Можно сказать, что Омара аль-Башира, возглавившего 30 лет назад "революцию национального спасения", смыла та же волна, на гребне которой он пришёл к власти.

Ливия

Начавшееся 4 апреля наступление ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара на Триполи вывело ливийский конфликт из "подвешенного состояния". Актуализация ливийской повестки с тревогой заставляет смотреть в недалёкое будущее. Во-первых, вновь стали слышны разговоры о трёх исторических областях Ливии: Триполитании, Киренаике и Феццане, которые, хоть и объединены общей границей де-юре, живут последние несколько лет своей жизнью де-факто. Во-вторых, двоевластие разделило не только саму Ливию, но и международное сообщество, и в случае, если эскалация конфликта будет продолжаться, то в краткосрочной перспективе может сложиться ситуация наподобие той, что в Сирии, где разные фракции и группировки поддерживаются разными акторами извне. Пока страны "Большой семёрки" призывают к прекращению огня. Очевидно, что об урегулировании в скором времени говорить не придётся.

Палестина

МАРТ:

7 марта в ответ на очередной запуск ракет со стороны сектора Газа израильская авиация нанесла точечные удары по объектам военной инфраструктуры ХАМАС. На следующий день, 8 марта, в ходе очередной пятничной демонстрации на границе анклава палестинские активисты забросали солдата ЦАХАЛ камнями и петардами, в ответ на провокации военные применили спецсредства для разгона демонстрации. По сообщениям представителя Министерства здравоохранения Палестины, в результате столкновений один человек погиб и 41 получил травмы, среди пострадавших оказались четыре медика и два журналиста.

10 марта глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас подписал указ о назначении нового премьер-министра, которым стал член Центрального комитета ФАТХ Мухаммад Штайе. Назначение очередного представителя ФАТХ вызвало недовольство ХАМАС, "Исламского джихада" и прочих палестинских радикалов.

24 марта в ответ на беспорядки и взрывы на границе сектора Газа беспилотник армии Израиля нанёс удары по наблюдательным пунктам ХАМАС. Реакции со стороны палестинских радикалов долго ждать не пришлось. На следующий день, 25 марта, запущенная со стороны анклава ракета разрушила жилой дом к северо-востоку от Тель-Авива, в результате чего пострадали семь человек. Биньямин Нетаньяху был вынужден досрочно завершить свой визит в США. 26 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о запуске 30 ракет с территории сектора Газа, большая часть которых была перехвачена комплексами ПРО "Железный купол". Однако один из снарядов разрушил частный дом в центральной части Израиля, среди пострадавших оказались двое детей.

АПРЕЛЬ:

Ситуация вокруг сектора Газа, где эскалация насилия наблюдается уже не первый месяц, является прямым результатом политики ХАМАС. "Великий марш возвращения", годовщину которого палестинцы отметили 40-тысячной акцией на границе сектора, несмотря на все издержки, стал эффективным инструментом ХАМАС по удержанию власти и сбору политических дивидендов как среди "умеренных" активистов, так и более радикально настроенных лиц.

Межпалестинский конфликт стал ядром всей палестино-израильской проблемы в целом. Политическое урегулирование, да и вообще какие-либо позитивные подвижки на этом треке возможны лишь после примирения Газы и Рамаллы. А здесь уже всё зависит от посредника. Учитывая, что после решения Дональда Трампа по Иерусалиму в 2017 году "ближневосточный квартет" (РФ — США — ЕС — ООН) фактически превратился в "трио" (РФ — ЕС — ООН), наибольшие шансы по примирению ФАТХ и ХАМАС имеются у Москвы.

Саудовская Аравия

4 марта в рамках ближневосточного турне глава МИД России Сергей Лавров посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королём Салманом ибн Абдул-Азизом и своим коллегой Аделем аль-Джубейром. Главными темами переговоров стали двусторонние отношения, сирийский кризис и ситуация в Йемене. Сергей Лавров назвал встречу "содержательной и конструктивной". Адель аль-Джубейр тоже отозвался положительно, однако подчеркнул, что вопрос восстановления членства Сирии в ЛАГ является "несколько преждевременным".

7 марта министр энергетики КСА Халид аль-Фалих заявил, что в Красном море обнаружены большие запасы природного газа. Также аль-Фалих рассказал журналистам, что в связи с этим открытием компания Saudi Aramco рассмотрит возможность новых инвестиций в проекты СПГ в США и Южной Африке. Однако, учитывая напряжённость в американо-саудовских отношениях, по мнению экспертов, основным партнёром в разработке газовых месторождений для Эр-Рияда может стать Москва, так как ещё в феврале в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в сфере углеводородов не только на рынке, но и в сфере добычи и переработки. Тем не менее такой вариант видится маловероятным.

14 марта Интерпол по запросу прокуратуры Стамбула выдал международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Имена подлежащих аресту лиц пока не разглашаются, однако в СМИ есть информация, что большая часть из них уже содержится под стражей в саудовских тюрьмах. Также 14 марта Сенат США после всех проволочек и споров одобрил резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене. Документ поддержали 54 сенатора, 46 выступили против его принятия. Окончательное же решение остаётся за президентом Трампом, который должен рассмотреть резолюцию в течение 30 дней.

26 марта Саудовская Аравия присоединилась к арабскому сообществу, выступив против решения Вашингтона по Голанским высотам. В официальном тексте, опубликованном официальным информационным агентством SPA, говорится, что "королевство отвергает и осуждает заявление администрации США".

Ливан

МАРТ:

Во время встречи с госсекретарём США Майком Помпео, состоявшейся 22 марта в Бейруте, президент Ливана Мишель Аун заступился за партию "Хезболла", назвав "сохранение народного единства и мира" первостепенной задачей ливанского истеблишмента. Напомним, коалиционное правительство в Ливане было создано лишь в конце января 2019 года. Также он отметил, что "у Ливана особенное местоположение", в связи с чем правительство страны "не может ориентироваться только на одну сторону" и находится в "равнобедренном треугольнике" между Россией, США и Китаем.

Затем 25–26 марта президент Ливана Мишель Аун прибыл в Москву с первым официальным визитом. По итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным стороны приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Также Аун высоко оценил позицию России по защите религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и резко высказался относительно заявлений США по Голанским высотам.

Вероятнее всего, в случае дальнейшей эскалации в Ливии может частично повториться сирийский сценарий, что неизбежно повлечёт за собой вмешательство в конфликт сторонних акторов. Ухудшение ситуации также скажется и на сопредельных государствах, в первую очередь возникнет непосредственная угроза внутренней безопасности Египта.

Материал подготовлен на основе аналитических материалов руководителя арабского направления Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Василия Останина-Головни.