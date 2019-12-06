Как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа: 13 примеров

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Фото © Miss Universe

В эти выходные 90 девушек со всего мира борются за главный приз престижного международного конкурса. Некоторые претендентки на заветную корону решили заработать дополнительные баллы, продемонстрировав свою естественную красоту.

Финал конкурса "Мисс Вселенная" проходит в Атланте, США. В преддверии очного этапа 13 участниц из разных стран выложили свои фото без макияжа, сообщает Insider.

Иана Тикл Гарсия, Ямайка

<p>Фото © Miss Universe</p>

Гунзая Барт-Эрдене, Монголия

<p>Фото © Miss Universe</p>

Сисси Луо, Гуам

<p>Фото © Miss Universe</p>

Фионнгуала О’Райли, Ирландия

<p>Фото © Miss Universe</p>

Зозибини Тунзи, ЮАР

<p>Фото © Miss Universe</p>

Тареа Стурруп, Багамы

<p>Фото © Miss Universe</p>

Тереза Руглио, Мальта

<p>Фото © Miss Universe</p>

Габриэла Клеска Вальехо, Гаити

<p>Фото © Miss Universe</p>

Джеральдин Гонсалес, Чили

<p>Фото © Miss Universe</p>

Тако Адамия, Грузия

<p>Фото © Miss Universe</p>

Ольга Булава, Польша

<p>Фото © Miss Universe</p>

Бебиана Мангал, Сент-Люсия

<p>Фото © Miss Universe</p>

Селла Шарлин, Израиль

<p>Фото © Miss Universe</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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