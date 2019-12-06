Как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа: 13 примеров

Финал конкурса "Мисс Вселенная" проходит в Атланте, США. В преддверии очного этапа 13 участниц из разных стран выложили свои фото без макияжа, Insider.
Иана Тикл Гарсия, Ямайка
Гунзая Барт-Эрдене, Монголия
Сисси Луо, Гуам
Фионнгуала О’Райли, Ирландия
Зозибини Тунзи, ЮАР
Тареа Стурруп, Багамы
Тереза Руглио, Мальта
Габриэла Клеска Вальехо, Гаити
Джеральдин Гонсалес, Чили
Тако Адамия, Грузия
Ольга Булава, Польша
Бебиана Мангал, Сент-Люсия
Селла Шарлин, Израиль
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