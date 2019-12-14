Самая красивая девушка во Вселенной и не только: 14 фото в ответ на все вопросы

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Фото © Instagram/zozitunzi

Представительница ЮАР, победившая в международном конкурсе красоты, хочет научить женщин лидерству.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2019" стала 26-летняя Зозибини Тунзи из ЮАР. Церемония награждения прошла в Атланте (США)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Девушка получила высокие оценки жюри не только за экстравагантную внешность и стильные образы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Зозибини — непримиримый борец за права человека: она активно сражается с половым неравенством

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Новоиспечённая "мисс Вселенная" призывает женщин уважать свою естественную красоту и не идти на поводу у гендерных стереотипов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Зозибини — третья по счёту представительница Южной Африки, выигрывающая конкурс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Она выросла в деревушке Сидвадвени. Переехав в Кейптаун, Зозибини поступила в местный технологический университет

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

В прошлом году девушка получила степень бакалавра в сфере связей с общественностью и управления имиджем

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

В августе этого года Зозибини завоевала титул "мисс Южная Африка" и право сражаться за корону "мисс Вселенной"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Самое важное, чему мы должны сегодня учить молодых девушек, это лидерство. Я думаю, что мы самые могущественные создания в мире и что нам должны быть предоставлены все возможности

Зозибини Тунзи

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

В ближайшее время Зозибини вместе с "мисс США" примет участие в благотворительных акциях, которые пройдут в нескольких странах мира

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank">zozitunzi</a></p>

Как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа: 13 примеров

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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