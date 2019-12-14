Самая красивая девушка во Вселенной и не только: 14 фото в ответ на все вопросы

Представительница ЮАР, победившая в международном конкурсе красоты, хочет научить женщин лидерству.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2019" стала 26-летняя Зозибини Тунзи из ЮАР. Церемония награждения прошла в Атланте (США)

Девушка получила высокие оценки жюри не только за экстравагантную внешность и стильные образы

Зозибини — непримиримый борец за права человека: она активно сражается с половым неравенством

Новоиспечённая "мисс Вселенная" призывает женщин уважать свою естественную красоту и не идти на поводу у гендерных стереотипов

Зозибини — третья по счёту представительница Южной Африки, выигрывающая конкурс

Она выросла в деревушке Сидвадвени. Переехав в Кейптаун, Зозибини поступила в местный технологический университет

В прошлом году девушка получила степень бакалавра в сфере связей с общественностью и управления имиджем

В августе этого года Зозибини завоевала титул "мисс Южная Африка" и право сражаться за корону "мисс Вселенной"

Самое важное, чему мы должны сегодня учить молодых девушек, — это лидерство. Я думаю, что мы самые могущественные создания в мире и что нам должны быть предоставлены все возможности Зозибини Тунзи

В ближайшее время Зозибини вместе с "мисс США" примет участие в благотворительных акциях, которые пройдут в нескольких странах мира

Как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа: 13 примеров