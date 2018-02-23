10 самых страшных легенд мира

Мир полон страшных историй и городских мифов. Но как определить, что из этого правда? Предлагаем вам самим сделать вывод, что из этого вымысел, а что быль. YouTube-блогер под ником "Зомби Чез" собрал в своих видео страшные легенды мира, и мы отобрали 10 самых жутких из них.

Стройный человек, или Слендермен

По легенде, Стройный человек — это высокий худой мужчина, одетый в чёрный костюм с белой рубашкой и чёрным галстуком. У него длинные тонкие руки и ноги, а лицо вовсе лишено черт.

Его руки способны растягиваться, а из спины растут щупальца.

При появлении Стройного человека его жертва теряет память, испытывает бессонницу, паранойю, приступ кашля, а из носа течёт кровь.

Если в местности заметили Слендермена, значит, вскоре пропадут дети. Он заманивает их в лес, лишает рассудка и уносит с собой. Тех детей, которых увлёк Стройный человек, больше никогда не видели.

В 1983 году в городе Стирлинг Сити в США пропало 14 детей. Их исчезновение связывали со Стройным человеком. Позже в библиотеке города нашли снимок неизвестного фотографа, который сделали в этот день, и на нём якобы присутствовало чудовище.

В 2014 году два подростка попытались убить свою подругу, потому что им приказал Слендермен. Обе девочки попали в психиатрическую лечебницу: одна на 25 лет, другая — на 40.

Чёрный пёс Меридена

Чёрный пёс Меридена из американского штата Коннектикут — это небольшой пёс-призрак, который не оставляет следов и не издаёт звуков. Согласно легенде, если вы увидели Чёрного пса три раза, вас ждёт смерть. Он появляется бесшумно, не оставляет никаких следов (даже на снегу), после чего так же неожиданно исчезает.

В начале 1900-х геолог Пинчон исследовал гору Меридена под названием Западный Пик. Однажды он увидел чёрного пса среди деревьев. Когда Пинчон развернулся, чтобы направиться домой, собака исчезла в деревьях.

Во второй раз учёный увидел чёрного пса через несколько лет на том же месте. Один из его друзей, с которым он в тот день поднимался в гору, рассказал, что видел пса уже дважды.

Они бродили и вот наконец оказались на вершине. Но их ждал неприятель. Чёрный пёс стоял впереди. Пинчон лишь на секунду отвернулся, как вдруг услышал страшный крик. Его друг упал и ударился о скалы.

В Меридене местные жители рассказали Пинчону о легенде про Чёрного пса, но он не поверил. Прошло несколько лет, геолог решил посетить ту же гору. Он покинул свою квартиру с рассветом и больше не вернулся. Его мёртвое тело позже нашли на дне оврага.

Писадейра

В Бразилии существует легенда о страшной женщине по имени Писадейра. Она приходит к мужчинам, которые испытывают страх, или к тем, кто плотно поужинал и лёг на спину, — в таком положении жертве Писадейры практически не вырваться.

Писадейра — костлявое и худое существо, у неё короткие нижние конечности и длинные грязные волосы, крючковатый нос, красноватые глаза, тонкие губы, острые зубы с зеленоватым налётом. На её длинных пальцах — широкие жёлтые ногти. Но ещё больше пугает смех и глумливое хихиканье чудовища. Если человек слышит характерный смех в ночные часы, значит, скоро к нему придёт Писадейра. Именно жуткий смех предшествует её появлению.

Чудище мучает свою жертву, пока она не задохнётся от испуга, но ещё Писадейра может покинуть человека, вдоволь напитавшись страхом.

Фантом парка Бенито-Хуарес в Мексике

В небольшом мексиканском городке Хараль-дель-Прогресо есть парк Бенито-Хуарес. Это одна из достопримечательностей города, однако парк был разбит на месте старого кладбища, поэтому о нём распространилась дурная слава. Городские власти как можно лучше благоустраивали сквер. Они установили скамейки и проложили дорожки, чтобы люди могли наслаждаться красотой природы. Однако, как считали местные жители, власти разбудили местных духов и на место наложено проклятье.

Каждый вечер в парке кто-то разрушал скамейки и исчезал. Тогда власти наняли охрану, чтобы патрулировать территорию по ночам.

И вот в один вечеров охранник приступил к дежурству. Сначала всё было спокойно. Беспорядки начались, когда парк накрыло густым туманом. Охранник услышал женский крик и пошёл проверить, что произошло. Когда он достиг места, перед ним стояла пожилая женщина, одетая в белое платье. Сторож проследовал за ней, и она начала крушить и бросать скамейки.

Когда охранник приблизился к ней, то увидел, что у женщины нет ног, она парила в воздухе. Неожиданно старуха набросилась на него и стала яростно избивать. Охраннику удалось сбежать, наутро он рассказал об увиденном. Вскоре после этого случая он заболел таинственной болезнью и умер. Городские власти запретили рассказывать об этой истории в СМИ, но слух всё равно разлетелся по городу, больше никто не хотел дежурить по ночам.

Местные прозвали призрак фантомом парка.

Девушка из чулана

Однажды 57-летний японец заметил, что кто-то меняет местами вещи в его доме, из холодильника исчезала еда, а ночью его будили странные звуки. Мужчина решил, что сходит с ума, так как жил совсем один. И окна, и двери в его доме всегда были закрыты.

Однажды он решил действовать и установил во всех комнатах скрытые камеры.

На следущий день он посмотрел отснятые материалы. На кадрах из посудного шкафа японца выползла неизвестная женщина. Мужчина предположил, что она была грабителем. Но полиция сообщила, что никто не взламывал замки.

После проведения тщательного обыска женщину обнаружили в маленьком шкафчике. Как оказалось, она год жила в доме японца.

Человек-козёл из Мэриленда

У многих жителей США округ Принс-Джорджес в американском штате Мэриленд ассоциируется с кровожадным чудовищем по имени Человек-козёл.

Согласно легенде, чудовище раньше было обычным козоводом. Однажды у него серьёзно заболела жена, ему пришлось работать не покладая рук, чтобы помочь любимой. Но жестокие подростки решили подшутить над бедолагой и отравили всех его коз. Семья осталась без единственного источника дохода, и женщина умерла.

Горе превратило фермера в ужасного монстра, он убежал в лес и начал убивать всех, кто встречался ему на пути.

По другой версии, человек-козёл — научный эксперимент безумного учёного доктора Флетчера. Местные жители считают, что в сельскохозяйственном научном центре округа проводили запрещённые опыты над животными. Однажды методом эксперимента учёный создал получеловека-полукозла. Исследователи решили оставить его в живых для изучения. Но существо подросло и превратилось в жестокого монстра. Он убил нескольких учёных и сбежал из центра.

Правда это или же миф, но в 50-х годах XX века в округе происходили странные события. В 1958 году жители обнаружили мёртвой немецкую овчарку: собаку растерзали в клочья, однако её мясо не было съедено.

Весной 1961 года в городе Боуи на северо-востоке Мэриленда были найдены мёртвыми два студента. Девушка и юноша поехали ночью в лес. Утром местный охотник обнаружил автомобиль с разбитыми стёклами и множеством глубоких царапин на кузове. Обезображенные до неузнаваемости тела подростков нашли на заднем сиденье. Преступника так и не обнаружили.

В 2011 году на свет появился американский фильм ужасов "Смертельный объезд", вдохновлённый чудовищем Мэриленда.

Банши

Согласно ирландскому фольклору, банши — дух из потустороннего мира. Она является в образе уродливой женщины родственникам и друзьям того, кому предстоит умереть. Считается, что если банши плакала недостаточно громко перед кончиной, то на том свете её вопли будут в несколько раз хуже.

Банши выглядят как страшные женщины-крикуньи, старухи с распущенными седыми волосами, страшным морщинистым лицом и скелетоподобной худобой.

Легенда об американской девушке, которая отомстила своему возлюбленному

В США существует страшная легенда о девушке, которая отомстила своему возлюбленному за безответную любовь. В небольшом городке Стал в штате Техас когда-то стояла маленькая церковь, окружённая могилами. Рядом с церковью располагался погреб, который очень сложно было отыскать, так как он зарос травой.

Дочь священника безумно влюбилась в соседского паренька, но тот разбил её сердце, выбрав другую девушку. Они поженились, его избранница забеременела. Вскоре после рождения ребёнка дочь священника навестила супругов. Они радушно встретили её, но сама девушка с ненавистью смотрела на их ребёнка.

Дочь священника внезапно напала на родителей и перерезала обоим горло, потом она притащила их тела на холм, где стояла церковь. Она оставила умерших в погребе, живого ребёнка положила между ними.

Дочь священника закрыла дверь в погреб и вскоре умерла. Тела в погребе не могли найти в течение трёх недель.

Многие считают, что до сих пор по ночам возле церкви слышен голос плачущего ребёнка.

Дом-труп в Мексике

В мексиканском городе Монтерей есть известная легенда о заброшенном здании, которое называется "дом-труп". Странное сооружение было построено в 1970-х годах, но в здании никто и никогда не жил.

С улицы дом выглядит как сооружение из бетонных труб. Согласно легенде, дом был построен богатой парой, у которой была больная парализованная дочь. Отец хотел построить особенный дом, который бы подходил для людей с ограниченными возможностями. В проект дома были включены пандусы, которые вели от одного этажа к другому.

Семья приступила к строительству. Однажды девочка захотела взглянуть на дом. Она стала кататься на пандусах, её родители отвлеклись всего на мгновение, как вдруг её инвалидное кресло полетело вниз по пандусу. Девочка не смогла остановиться, в результате она вылетела в окно и разбилась насмерть.

Годы спустя недостроенное здание выставили на продажу. Но никто долго не хотел покупать его. Однажды нашлись клиенты. Они приехали смотреть здание с маленьким сыном. Пока супруги рассматривали обстановку, мальчик поднялся наверх, и через несколько минут они услышали его крик. На верхнем этаже он дрался с маленькой девочкой. Неизвестная схватила их сына и выбросила в окно. Мальчик умер, девочку найти не удалось.

После этой истории власти огородили территорию.

Мэри Шоу

В 1941 году в одном из театров американского города Рэйвенс Фейр выступала некая Мэри Шоу со своей куклой Билли. Однажды один из зрителей — маленький мальчик — назвал женщину обманщицей. Он увидел, что губы женщины двигались, когда разговаривал Билли. Спустя несколько недель несчастный критик пропал.

Жители города и родители мальчика обвинили чревовещательницу в его исчезновении. Вскоре Мэри Шоу нашли мёртвой. Если верить местной легенде, семья Эшен (родные мальчика) совершили над женщиной самосуд. Они ворвались в гримёрную, заставили Шоу кричать, после чего вырвали её язык.

Перед смертью женщина пожелала, чтобы с ней похоронили всех её кукол, их было 101.

После похорон чревовещательницы в Рэйвенс Фейр начались массовые убийства. И жертвами преступлений оказались те люди, которые подняли руку на Шоу. Им так же, как и Мэри, вырвали языки.