Мать пятерых детей провела обряд экзорцизма, связав кричащего одержимого (видео)

48-летняя женщина берёт за свои услуги от $450 до $750, при этом отбоя от клиентов нет.

Мать пятерых детей из Мельбурна, Австралия, опубликовала видео, как она проводит обряд экзорцизма. На жутких кадрах видно, как мужчина средних лет рычит и извивается, в то время как Лиззи Роуз кричит и выливает на его тело красное "зелье", сообщает Daily Mail.

По словам 48-летний женщины, она провела тысячи обрядов экзорцизма, но последний случай стал для неё настоящей битвой.

Обряд длился более десяти часов. Семья этого мужчины считает, что он был одержим с детства. Сначала он был очень ласковым, пока я не начала петь. Тогда она начал рычать и бросать стулья. Он истекал кровью, а изо рта шла пена Лиззи Роуз

Но в конечном счёте Лиззи якобы справилась с потусторонней силой. Сам мужчина признался, что после обряда чувствовал себя словно в чужом теле и даже страдал от потери памяти.

Первый обряд экзорцизма Лиззи провела в возрасте четырёх лет под руководством своей мамы. После этого она снова столкнулась с мистикой в 22 года. Спрос на услуги Лиззи немалый. Только за один сеанс она берёт $450, но в самых тяжёлых случаях цена поднимается до $750. По словам экзорциста, в день ей звонят по 15 человек.