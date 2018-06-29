Мужики в ужасе убежали с детской площадки, увидев, что происходит с качелями

На кадрах видно, как качели двигаются сами по себе, при этом на улице в этот момент безветренно.

Жители Индии сняли на камеру нечто, что заставило прийти их в ужас. На кадрах детские качели с каждой секундой раскачиваются всё сильнее без чьей-либо помощи. При этом на улице практически отсутствовал ветер, а рядом больше никого не было, сообщает Mirror.

На ролике показана пустая детская площадка с двумя качелями. Мужчина снимает, как одна из качелей начинает двигаться и в итоге достигает такой силы, что очевидец в испуге убегает.

Видео сразу же стало вирусным, и многие пользователи Сети предположили, что мужчине удалось заснять паранормальное явление. Впрочем, другие посчитали, что хитрец просто привязал к качелям леску.