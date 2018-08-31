Мать решила переехать, увидев запись с камер наблюдения около её дома

На кадрах силуэт мужчины идёт по дороге около дома, а затем внезапно исчезает в воздухе.

Камеры видеонаблюдения у дома 28-летней Памелы Картер и её мужа, 36-летнего Рика, засняли нечто, что оставило супругов в ужасе. На кадрах из ниоткуда появляется неизвестный мужчина, который идёт по дороге. Однако в считанные секунды он растворяется в воздухе, сообщает Daily Star.

Памела, которая проживает в американском штате Кентукки, рассказала, что это уже второй раз, когда таинственная фигура попадает в объектив камеры. Двумя днями ранее мужчина маршировал по тротуару, словно Цезарь.

Я вышла на улицу, чтобы проверить, не стоит ли он там. Но никого не было. При этом он не пошёл обратно, так как камеры записали бы это Памела Картер

Но не только Памела, которая воспитывает двоих детей, заметила мистическое явление. Соседка женщины поделилась мнением, что в её доме живёт призрак. И сама Памела чувствует потустороннее присутствие, когда остаётся одна.Теперь она всерьёз размышляет над тем, чтобы переехать в другой дом.