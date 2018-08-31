Мать решила переехать, увидев запись с камер наблюдения около её дома

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Мать решила переехать, увидев запись с камер наблюдения около её дома

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На кадрах силуэт мужчины идёт по дороге около дома, а затем внезапно исчезает в воздухе.

Камеры видеонаблюдения у дома 28-летней Памелы Картер и её мужа, 36-летнего Рика, засняли нечто, что оставило супругов в ужасе. На кадрах из ниоткуда появляется неизвестный мужчина, который идёт по дороге. Однако в считанные секунды он растворяется в воздухе, сообщает Daily Star.

Памела, которая проживает в американском штате Кентукки, рассказала, что это уже второй раз, когда таинственная фигура попадает в объектив камеры. Двумя днями ранее мужчина маршировал по тротуару, словно Цезарь.

Я вышла на улицу, чтобы проверить, не стоит ли он там. Но никого не было. При этом он не пошёл обратно, так как камеры записали бы это

Памела Картер

<p>Фото © Daily Star</p>

Но не только Памела, которая воспитывает двоих детей, заметила мистическое явление. Соседка женщины поделилась мнением, что в её доме живёт призрак. И сама Памела чувствует потустороннее присутствие, когда остаётся одна.Теперь она всерьёз размышляет над тем, чтобы переехать в другой дом.

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