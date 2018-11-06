Охранник проверял пустой самолёт и увидел в салоне нечто, заставившее его бежать

Во время ночного дежурства мужчина услышал странные звуки, исходящие из пустого самолёта, — как будто внутри кто-то стучал.

Охранник Франциско Эрнандес заканчивал свою смену в аэропорту Мехико, как вдруг услышал стук, которой доносился из пустого самолёта. Инцидент произошёл около трёх часов ночи, и 32-летний мужчина решил напоследок проверить воздушное судно. Но то, что он обнаружил, заставило его убежать в страхе, сообщает Daily Star.

Я вошёл в самолёт в три часа утра — согласно протоколу, предписывающему осмотр. Услышал какие-то звуки — как будто кто-то хлопал дверью внутри. И зашёл в салон… Сначала я даже не понял, что увидел, и прошептал себе: "Что это такое?" Охранник Франциско Эрнандес

На кадрах видно, как Франциско входит в самолёт и светит фонариком между сидений, чтобы получше разглядеть, откуда идёт звук. Мужчина бродит вдоль салона, как вдруг из-за стены выскочила чёрная фигура. Сначала охранник не поверил своим глазам, но, вглядевшись внимательнее, тут же пустился наутёк.

Я сделал несколько шагов вперёд, думая, что это игра света и тени. Но, когда оно начало двигаться вперёд и назад, я понял, как ошибся. То, что я увидел той ночью, перепугало меня до полусмерти. И я убежал, спасая свою жизнь. Охранник Франциско Эрнандес

Франциско всегда скептически относился к паранормальным явлениям, но инцидент, который произошёл в 2016 году, заставил его изменить своё мнение. Мужчина объяснил, что не хочет никому рассказывать о случившемся и боялся, что его поднимут на смех.