Путешественницу во времени считали сумасшедшей, но она показала странный цветок

Пенсионерка из Финляндии по имени Хлоя дала интервью YouTube-каналу ApexTV о своём опыте использования "машины времени". По её словам, кроме древних ящеров в будущем нас ждут повсеместная забота об экологии и металлические небоскрёбы.

Женщина, называющая себя путешественницей во времени, утверждает, что она побывала в 60-м веке — и готова предоставить доказательства. Пенсионерка из Финляндии по имени Хлоя рассказала, что динозавры вернутся на землю в 4529 году и будут содержаться в зоопарках. Позже их выпустят на волю, но древние ящеры начнут уничтожать всё живое.

"Сначала я боялась садиться в "машину времени", — сказала Хлоя во время интервью YouTube-каналу ApexTV. По её словам, она дала согласие 3 августа 1966 года.

Я сидела в кресле. Руки и ноги были зафиксированы, а к голове была присоединена металлическая трубка. Потом через моё тело прошёл электрический разряд, и я оказалась в 6000 году Хлоя, "путешественница во времени"

Женщина рассказала, что всё вокруг утопало в зелени: повсюду росли цветы, кустарники и деревья. "Но растения не были похожи на те, к которым мы привыкли. Всё дело в генной инженерии", — уточнила она. В озере неподалёку плавали неандертальцы. Кроме того, Хлоя обратила внимание на большое количество животных. Она успела заметить кошек, лис и змей.

Я увидела очень красивый цветок, не удержалась и сорвала его. Я привезла его с собой. Вы когда-нибудь видели нечто подобное? Хлоя, "путешественница во времени"

Во время беседы Хлоя продемонстрировала на камеру "роклоруло — древнее растение, которое научились выращивать в будущем". По её словам, миллионы лет назад оно служило пищей для динозавров.

Небоскрёбы в будущем строят из необычного металла. Везде используется электричество. Нет ни газа, ни бензина — ничего, что загрязняет окружающую среду Хлоя, "путешественница во времени"

По словам Хлои, "машина времени" установлена в Национальной научной лаборатории Финляндии, где она работала экономистом. Перед тем как дать интервью, о случившемся женщина рассказала только своим внукам.

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