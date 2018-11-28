Девушка смотрела запись с камер наблюдения в доме и начала кричать, увидев это

На кадрах видно, как в зеркале проносится человеческий силуэт, и девушка решила, что это привидение.

Пользовательница Reddit не могла поверить своим глазам, когда посмотрела запись с камер видеонаблюдения, установленных в её доме. Поэтому девушка решила выложить видео в Сеть, подписав его "Только скажите мне, что в зеркале не призрак".

На коротком видео в отражении действительно виден мистический силуэт, который молниеносно исчезает после того, как на кухне выключается и включается свет. По словам самой девушки под ником RealBernieSanders, в комнате в тот момент никого не было.

Несмотря на то что видео было загружено на Reddit меньше суток назад, в комментариях под ним разразилась настоящая баталия. Некоторые пользователи сочли, что это подставной ролик, поскольку призраки не могут отражаться в зеркале. Другие решили, что на видео запечатлён человек.