3-летняя девочка хотела снять видео для мамы, но записала голос умершего дедушки

На кадрах малышка говорит: "Наглая, маленькая", а мужской голос подсказывает ей: "Обезьянка".

Маленькая Мадлен Джонс записывала видео для своей мамы через Snapchat, однако когда женщина посмотрела его, то ужаснулась от того, что ей удалось расслышать. На кадрах трёхлетняя девочка сидит одна в комнате и повторяет: "Наглая, маленькая". Когда Мадлен останавливается в раздумьях, что сказать дальше, мужской голос подсказывает ей. При этом в доме в Северном Уэльсе на тот момент не было мужчин, сообщает Mirror.

Сначала я не расслышала голоса, но, когда я посмотрела видео в пятый раз, то была просто в ужасе. Думаю, она хотела сказать ругательство, которое недавно от меня услышала. Но голос произнёс: "Обезьянка", а она повторила за ним Кэти Джонс

Испугавшись этого, 24-летняя Кэти показала видео своей маме. Сара Мерсер узнала голос, который оказался похож на голос её покойного мужа. Питер, которого друзья и родственники прозвали "Питер Пэн", скончался от рака горла в возрасте 67 лет. Мадлен на тот момент было всего пять месяцев.

Впрочем, это не первый случай, который свидетельствует о том, что дедушка присматривает за Мадлен. Девочка рассказывает о призраке, который ходит по дому, и, вместо того чтобы играть со своей младшей сестрой, сидит одна в комнате и с кем-то разговаривает.

Это не похоже на воображаемого друга. Во время таких разговоров она замолкает и словно слушает ответ. Когда я спросила, что Мадлен делает, то она ответила, что играет с дедушкой Кэти Джонс