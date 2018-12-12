3-летняя девочка хотела снять видео для мамы, но записала голос умершего дедушки

Маленькая Мадлен Джонс записывала видео для своей мамы через Snapchat, однако когда женщина посмотрела его, то ужаснулась от того, что ей удалось расслышать. На кадрах трёхлетняя девочка сидит одна в комнате и повторяет: "Наглая, маленькая". Когда Мадлен останавливается в раздумьях, что сказать дальше, мужской голос подсказывает ей. При этом в доме в Северном Уэльсе на тот момент не было мужчин, сообщает Mirror.
Сначала я не расслышала голоса, но, когда я посмотрела видео в пятый раз, то была просто в ужасе. Думаю, она хотела сказать ругательство, которое недавно от меня услышала. Но голос произнёс: "Обезьянка", а она повторила за ним
Кэти Джонс
Испугавшись этого, 24-летняя Кэти показала видео своей маме. Сара Мерсер узнала голос, который оказался похож на голос её покойного мужа. Питер, которого друзья и родственники прозвали "Питер Пэн", скончался от рака горла в возрасте 67 лет. Мадлен на тот момент было всего пять месяцев.
Впрочем, это не первый случай, который свидетельствует о том, что дедушка присматривает за Мадлен. Девочка рассказывает о призраке, который ходит по дому, и, вместо того чтобы играть со своей младшей сестрой, сидит одна в комнате и с кем-то разговаривает.
Это не похоже на воображаемого друга. Во время таких разговоров она замолкает и словно слушает ответ. Когда я спросила, что Мадлен делает, то она ответила, что играет с дедушкой
Кэти Джонс
Некоторые люди утверждают, что мужской голос был наложен на видео. Однако я без понятия, как это сделать. Раньше я была такой же, но, после того как вновь услышала голос отца, у меня не осталось сомнений
Кэти Джонс
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