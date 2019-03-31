Родители ужаснулись, когда посмотрели видео с камеры и узнали, кто оцарапал дочь

Семья из Мичигана утверждает, что их преследует призрак. Недавно он зашел проведать годовалую Лили, пока она спала в детской. Посмотрев снятые видеоняней кадры, родители захотели как можно скорее сбежать из дома, пишет Daily Mail.

Хизер Броу, мать годовалой Лили, разбудив её после тихого часа, обнаружила на щеке ребёнка три тёмно-фиолетовые царапины. Чтобы выяснить, откуда у малышки взялись царапины, Хизер вместе с женихом Джошом Хиггинсом бросилась смотреть запись видеоняни, установленной в детской комнате.

Лили спала всего 20 минут. Сперва мы решили, что она нечаянно поцарапалась сама, но, посмотрев на её руки, поняли: она сама не смогла бы оставить такие глубокие сине-фиолетовые царапины. Кажется, это был дух прежнего жильца дома Хизер Броу

На кадрах напуганная мать увидела полупрозрачный силуэт мужчины, проходящего мимо кроватки Лили. Теперь семья активно ищет, куда переехать, тем более что это не первый случай, когда в доме происходят необъяснимые вещи. Хизер рассказала, что слышала крики, топот и смех и даже просыпалась от мужского ворчания.

Хизер и Джош обратились к исследователям паранормальных явлений, которые подтвердили, что в комнате происходило нечто странное. Вдобавок к этому они вспомнили, что прежняя хозяйка погибла в доме, сломав бедро и не дождавшись помощи. А её брат болел шизофренией и скончался на несколько лет позже своей сестры.