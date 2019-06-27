Ведущая была в шоке, увидев на фото чей-то силуэт, который прятался за её спиной

Женщина только недавно переехала в квартиру, которая находится в 800-летнем здании в Италии.

Радиоведущая из Австралии не могла поверить своим глазам, когда увидела призрачный силуэт на фото, которое она сделала в своей квартире в Италии. Кейт Лангброк переехала вместе с родственниками в начале января в 800-летнее здание в городе Болонья. Но, судя по недавнему селфи, которое было опубликовано в Instagram, у семьи может быть не очень приятное соседство, сообщает The Sun.

В тот день Кейт пригласила в гости подругу, и они решили сделать селфи около старинного зеркала.

Я сказала подруге, что мне кажется, что если резко повернуться, то можно увидеть прошлое в этом зеркале. Мы посмеялись и сделали селфи, чтобы удостовериться Кейт Лангброк

Впрочем, пользователи Сети отметили, что призрачный силуэт напоминает монаха. Другие посоветовали Кейт поэкспериментировать с контрастностью и посмотреть, нет ли других мистических существ на фото.

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