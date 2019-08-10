5 мистических историй от пользователей Reddit, которые нельзя читать перед сном

За каждым человеком, верящим в призраков, стоит пугающая история, которая заставила его убедиться в их существовании.

Вопрос к людям, которые раньше не верили в призраков, но теперь изменили своё мнение. Что повлияло на ваше отношение? Musician_Moneyless

Так начался тред на Reddit, в котором пользователи со всего мира делились своими пугающими историями. По словам рассказчиков, произошедшее заставило их поверить в потусторонние силы. Фантомные звуки, умершие родственники в сновидениях и множество других пугающих историй — в подборке ниже.

1. Вечеринка у бассейна — Oldmanenok

— Когда я работал в бассейне, то ночью выпадали смены, когда приходилось убираться в полном одиночестве. В один из таких дней около двух часов ночи я находился в раздевалке. К тому времени бассейн был закрыт уже четыре часа.

Вдруг я услышал детский смех и звук босых ног, шлёпающих по кафелю. Я вышел, чтобы всё осмотреть, но там никого не было. Все двери закрыты, да и ребёнку негде было бы спрятаться. Следов мокрых ног я тоже не нашёл.

Перепроверил все двери и записи с камер: я был единственным человеком в здании. Прийти в себя я ещё долго не мог.

2. Сообщение с небес — MiiiisTaaaaaaaAAAA

— Когда моя бабушка умерла, у нас с мужем были большие проблемы с деньгами. Однако через несколько дней после её похорон она начала мне сниться. В снах она говорила одно и то же — если нужны деньги, нужно просто посмотреть под её матрацем. Я игнорировала сны, но они повторялись снова и снова несколько недель подряд.

В итоге я всё-таки заглянула под матрац. И угадайте что? Я нашла полторы тысячи долларов мексиканских песо. С тех пор как я нашла деньги, она мне больше не снилась.

3. Зеркальное отражение — lucozade6

— Однажды, когда я был у друга в гостях, то увидел своё жуткое отражение в конце коридора. Позже той же ночью я спросил у него о странном зеркале, и он ответил, что зеркал в коридорах у него нет.

4. Игра в ляпы — RunBunns247

— Я был ещё подростком, когда во время разговора с мамой случилось нечто странное. Посередине предложения я почувствовал, как чья-то рука схватила меня. Я обернулся, но рядом никого не было. Моя мама тоже никого не видела.

Самое странное — то же самое случилось с моей сестрой за несколько недель до этого.

5. Быстрый визит — Ohsoeasy

— Когда мой отец умер, я приехал навестить маму. Она пошла по магазинам со своей сестрой, и я остался в доме один.

И тут стало слышно, что мой папа, словно это обычный день, сидит в своей комнате. Он встал с компьютерного кресла, подошёл к двери и открыл её. Он спустился по лестнице и несколько секунд стоял на последней ступеньке, после чего вернулся в свою комнату и закрыл дверь.

Я просто замер, испуганный до чёртиков. Что уж говорить, после этого я и начал верить в приведений.

Пара купила дом из фильма ужасов и поняла, что кошмары там ещё не закончились