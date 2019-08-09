Очевидец снял жуткое видео, как манекен внезапно повернул голову прямо на него

Пользователи Интернета сбиты с толку кадрами, на которых манекен поворачивает голову прямо в камеру без постороннего вмешательства.

На странном видео можно заметить, что манекен сначала сидит не двигаясь, как и полагается всем манекенам. Затем без видимых на то причин он поворачивает свою голову прямо в камеру.

Видеозапись была первоначально опубликована на ютуб-канале Obscura ещё в апреле. Но после того как её обсудили на популярном канале Disclose Screen на этой неделе, она быстро стала вирусной.

Мужик, на это довольно жутко смотреть Пользователь YouTube

Однако нашлись и те, кто поставил под сомнение снятые кадры. И некоторые из них предложили свои варианты произошедшего.

Я изучил видео довольно пристально. И нет, никаких явных признаков манипуляций Пользователь YouTube

Выглядит жутко, но я уверен, что это так кажется из-за капли дождя на стекле машины Пользователь YouTube

А может быть, манекен электронный и он просто умеет поворачивать голову.

Посетитель кафе снял шокирующее видео, как кусок курицы сбегает с его тарелки