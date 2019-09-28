Камера сняла, как пустое инвалидное кресло двигается под чьим-то управлением

Пугающий инцидент произошёл в индийском городе Чандигарх. В местной больнице пустая инвалидная коляска без видимых на то причин преодолела большое расстояние, после чего выехала с территории учреждения. Всё это запечатлели камеры видеонаблюдения.

Охранник больницы на севере Индии был крайне удивлён, когда посреди ночи заметил передвигающуюся в сторону выхода инвалидную коляску, в которой никого не было.

Я вышел попить воды и увидел, как коляска движется сама по себе Манодж Кумар, охранник

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, отчётливо видно, как инвалидное кресло, стоящее рядом со стульями, вдруг начинает двигаться в сторону пандуса больницы, а затем скатывается по нему.

Охранник отмечает, что, когда он вышел на улицу, было непривычно холодно. Охотники за призраками считают, что низкая температура указывает на близость духов, сообщает People.

Однако также Манодж говорит, на улице было слегка ветрено. Так что, должно быть, коляске просто помог поток воздуха. На кадрах даже можно заметить, как листья кустов дрожат, словно дует сильный ветер. Впрочем, некоторые пользователи сочли, что траектория движения коляски выглядит слишком подозрительной.

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