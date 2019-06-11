Почему Голунова отпустили, а людей продолжают звать на митинг?

Политолог Олег Матвейчев — о том, как дело Ивана Голунова стало прецедентом для изменения в уголовном законодательстве и почему на него отреагировал президент.

Новостью последнего часа, взорвавшей всю информационную повестку страны стало прекращение дела журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью вины. Его освободили из-под домашнего ареста.

У меня с самого начала вызвало изумление, с каким чувством собственной правоты и справедливости разные стороны конфликта заявляли о том, что они правы или не правы. Сложилось впечатление, что каждый, что называется, "держал свечку" или как минимум круглосуточно следил за судьбой журналиста до его ареста.

Я считаю, что, если у тебя нет стопроцентной уверенности и информации по всем деталям, нельзя с подобным надрывом впрягаться как "за", так и "против". У нас есть следствие и суд, которые получают деньги налогоплательщиков за то, чтобы компетентно во всем этом разобраться. Более того, у них есть для этого все права по закону и куча контролеров — всевозможные общественные советы. Поскольку дело резонансное, уже точно и пресса, и гражданское общество этого не оставят.

Гражданское общество не должно судить. Мы же не суд Линча, не киевский Майдан. Гражданское общество может дать сигнал: "По нашему мнению, здесь есть признаки несправедливости, признаки нарушения закона". Поэтому нужно дождаться итогов экспертизы и реакции компетентных органов, что и произошло в конечном итоге.

Глава МВД Владимир Колокольцев, получив отрицательные данные наркологической экспертизы, которые доказывали, что человек не причастен, совершает мужественный шаг — закрывает дело, соответственно делая соответствующие оргвыводы. Это является признаком силы — умение признать ошибки, тем более, что таких ошибок, особенно в сфере борьбы с наркотиками, как известно, у нас накопилось не мало.

Созданные в России общественные институты показали свою эффективность и, как мне кажется, решить удалось не только проблему одного человека, но и поднять важный вопрос — пересмотра уголовного законодательства, чего даже не требовали защитники Ивана Голунова. И поэтому именно на эту историю отреагировал президент.

Хочу подчеркнуть, что у нас хорошо сработал общественный гражданский механизм, система, в целом, и правоохранительные органы. Это означает, что если человека несправедливо обвинили, но после проведения экспертизы разобрались, то ошибку исправили.

Но, к сожалению, оппозиция по-прежнему хочет нас уверить, мол, мы живем в государстве беспредела. Нужно признать, что ошибки бывают в любой стране.

Вспомним Джулиана Ассанжа, который публиковал документы и факты, идущие в разрез с американской идеологией, которые выворачивали изнанку этого полицейского государства. Сейчас его экстрадируют в США и будут судить за публикацию секретных данных, а до этого обвиняли в изнасилованиях. Вот где система не работает.

Америке надо у нас учиться тому, как работают институты гражданского общества, как полиция признает собственные ошибки, как работают экспертные площадки и даже президент, который вмешался в эту историю. Их взаимодействие и стало гарантией того, что в деле Голунова победили закон и справедливость. В этом смысле у нас порядок. Беспорядок привносят те, кто очень хочет подменить собой государство.

У нас есть ряд людей, которые заранее знают, кто прав, кто виноват, им никакие суды и следственные действия не нужны. Они заранее знают, что власть всегда плохая.

Завтра на День России они собрались устраивать митинг и марш. Когда люди будут на празднике и пойдут гулять с детьми, вокруг будет много торговых палаток, они решили прийти на несанкционированую акцию, то есть нарушить общественный порядок, а поскольку в городе много полиции, то могут начаться столкновения, и нарушителей могут начать, что называется, "вязать".

Именно в надежде на такие провокационные кадры и видео и рассчитано завтрашнее шествие. Для того, чтобы очередной раз выложить ролики в интернет, отчитаться перед заказчиками и заявить, какое же у нас отвратительное государство. Причем теперь, после того, как Голунова отпустили, не ясно даже, чему будет посвящено это шествие. Людей тем временем продолжают сзывать на митинг. А это уже провокация.