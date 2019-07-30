Преступление и наказание. За что ответят участники беспорядков 27 июля

РАПСИ подготовило инфографику разбора нарушений со стороны участников беспорядков, которые имели место 27 июля. Участники акции игнорировали требования представителей власти, нарушали общественный порядок, прорывали оцепление, а часть из них, выйдя на проезжую часть, парализовали движение транспорта на Садовом кольце. Всё это может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законом.
Это только с виду распыление перцового баллончика может показаться не столь серьёзным правонарушением. Если будет доказано, что в результате пострадал полицейский, можно почти гарантированно нарваться на штраф до одного миллиона рублей и даже оказаться в колонии на срок до семи лет.
Даже простое оскорбление представителя власти, который будет обеспечивать охрану правопорядка на митинге (т.е. находиться при исполнении), уже считается уголовным правонарушением. А вот за применение насилия в отношении представителя власти уже можно сесть. Причём надолго — до десяти лет. Если будет доказано, что речь шла о посягательстве на жизнь, то можно загреметь вплоть до пожизненного.
Прорывать оцепление тоже не рекомендуем: наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток.
Участие в блокировке движения может обойтись вам в кругленькую сумму: штрафы составляют до 100 тысяч рублей. Если к этому прибавить ещё и участие в несанкционированных акциях — административного ареста не избежать.
Напомним, что на субботнем несогласованном митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. Кроме того, было возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителям власти.